Ayuntamiento de Rincón inicia el control biológico de plagas en áreas verdes y espacios públicos del municipio

El edil del área, José María Gómez, ha explicado que "la finalidad de este control de plagas biológico se realiza a través de sus propios enemigos naturales, y que son al mismo tiempo inofensivos para la vegetación, personas y animales".

Las primeras actuaciones para prevenir y controlar las plagas se han centrado en los pulgones con presencia en los ejemplares de jacarandas del municipio a través del empleo del parasitoide Aphidius Coleman; además de alguna suelta puntual en rosales, según ha indicado Gómez, que ha añadido que esta lucha biológica está incluida en la Gestión Integral de Plagas como estipula la Ley del sector.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "la eficacia de este sistema de control biológico necesario para la prevención y control de las poblaciones de insectos en nuestro municipio que viene a sustituir la aplicación de productos químicos, que presenta numerosas ventajas, entre ellas, el respeto al medio ambiente".

Al respecto, el concejal ha explicado que el control biológico destaca, respecto a los tradicionales tratamientos químicos, por la ausencia de pulverizaciones o aspersiones de productos químicos que contaminan el medio ambiente, suelos y aguas, así como por ser totalmente inocuo para la salud de las personas y animales, pudiéndose utilizar a cualquier hora del día durante todo el año, en presencia de personas y animales.

Para la próxima semana está previsto realizar sueltas para el control de pulgones en Ficus benjamina con Aphidius colemani, "en este caso debido a los altos niveles de plaga ya existentes que están ocasionando molestias a los usuarios", ha indicado el edil.

Cada producto biológico es específico para algún tipo de insecto considerado plaga, llegando a controlar una amplia gama de insectos, pero no producen daño a los insectos benignos no diana o no objeto del tratamiento.

Asimismo, la suelta de "insectos beneficiosos" se complementa con la realización de tratamientos mediante la técnica de endoterapia como medida de choque, puesto que los insectos beneficiosos requieren de un periodo de adaptación e instalación más amplio.

La endoterapia es un método terapéutico de tratamientos fitosanitarios de plantas leñosas que consiste en la inyección del producto fitosanitario directamente en el sistema vascular de la planta, aplicando para cada plaga y especie unos protocolos específicos de actuación, que aseguran su eficacia.