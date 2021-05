Kiko Jiménez elimina de su piel uno de los tatuajes que se hizo junto a Gloria Camila

De la misma manera que otras celebridades, Kiko Jiménez se ha decidido a eliminar algunos tatuajes que lucía en su piel. El colaborador de Sálvame ha anunciado que se está quitando uno de los tatuajes que se hizo junto a su expareja, Gloria Camila.

Ha sido Carlota Corredera quien se ha dado cuenta de que el joven tenía un esparadrapo en el pecho y le ha preguntado qué había ocurrido. "He ido a quitarme un tatuaje, vamos, me he quitado varios", ha confesado el influencer. "Me he quitado una cruz, otro que compartía con mi anterior pareja", ha añadido.

Ante esto, otro de sus compañeros del programa de entretenimiento le ha preguntado si por 'expareja' se refería a Gloria Camila, a lo que Jiménez ha respondido que sí. Pese a que se lo hicieron para señalar y dejar constancia de su amor, ahora, después de pasar un tiempo saliendo con Sofía Suescun, es cuando ha decidido dar el paso de quitárselo.

El colaborador ha compartido una imagen durante la sesión. KIKOOKIKO / INSTAGRAM

"Me preguntáis mucho sobre la eliminación del tatuaje cada vez que vengo. Es indoloro, uso crema anestésica. Se nota a partir de la segunda sesión. Cada dos meses toca sesión", ha comentado Kiko en su cuenta de Instagram donde, a través de sus historias, ha compartido una imagen en la que aparece en la camilla junto a la persona que se está encargando de eliminar la tinta.

El 'influencer' ha borrado así de su cuerpo a Gloria Camila. KIKOOKIKO / INSTAGRAM

Por su parte, Carlota Corredera ha bromeado al respecto y ha comparado la decisión de Kiko Jiménez de quitarse el tatuaje que se hizo junto a Gloria Camila con el caso de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Esta última lució orgullosa durante sus años de casada con el actor un tatuaje en el que ponía 'Antonio' dentro de un corazón. Después de la separación, optó por eliminarlo.

Con este gesto, el colaborador de Telecinco ha borrado de su vida, definitivamente, a Gloria Camila, con la que mantuvo una relación durante cuatro años. El tatuaje que se hicieron en común era una corona y, debajo, uno se tatuó 'One life' y el otro, 'One love'. Sin embargo, este no fue el único que se hicieron juntos, pues también grabaron con tinta una cruz, que es la que Kiko ha eliminado de su pecho, y las palabras 'mío' y 'mía'.