El pasado viernes, Sálvame vivió la tensión en estado puro cuando Anabel Pantoja y Rafa Mora tuvieron un fuerte enfrentamiento en el que él pudo ofender al padre de ella por su enfermedad y ella le amenazó fuertemente. Durante toda esta última semana han estado tratando el tema, y al menos Rafa Mora será sancionado por lo sucedido, tal y como eligió la audiencia.

El día que sucedió la discusión, que terminó con Anabel Pantoja abandonando el plató, estaba Paz Padilla presentando y tuvo que actuar, como pudo, de mediadora para separarlos y que la cosa no fuera a mayores. Por ello, la cómica quiso reflexionar este miércoles en su regreso a Sálvame sobre aquel desagradable momento que vivió.

"Yo sufrí. Salí de aquí con gran angustia. No daba crédito a lo que estaba viendo", se sinceró. "Llevo 11 años en Sálvame y pienso que esto hay veces que ya no es necesario. Tú puedes tener la razón o no tenerla, pero tener la razón no te da la felicidad y el hacer daño de forma gratuita tampoco".

Anabel Pantoja llamando desgraciado a Rafa Mora, porque ha dicho que pague el ascensor de su padre #yoveosalvame pic.twitter.com/6KUsGH861A — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 7, 2021

"Nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño", continuó. "Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad. Lo del viernes fue una falta de respeto y espero que la cúpula tome una decisión ejemplarizante".

"Tenemos que ser responsables porque damos un ejemplo, estamos aquí para entretener, pero no para angustiar a los que estáis en casa. Es una falta de respeto", añadió la actriz. "No estamos en la calle. Estamos en un programa de televisión, estamos en una cadena de máxima audiencia. Tenemos que ser adultos si queremos trabajar aquí. No es forma de tratar así a ningún compañero".

Por último, Paz Padilla pidió que esto fuera "antes y un después". "Yo no quiero venir al trabajo para vivir situaciones como estas", concluyó.