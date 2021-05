Este jueves 13 de mayo ha debido ser uno de los peores días del año para Ana Obregón, pues se cumple un año del fallecimiento de su hijo Aless Lequio. Sin duda, han sido los peores 365 días de la actriz, quien ha tenido que sobrellevar su día a día sin la persona más importante de su vida.

"Fue el día en el que se apagó mi vida", declaró entonces la bióloga. Y, hasta ahora, ha intentado sobrellevar su pena apoyándose en los que más quiere, entre los cuales está el propio Aless, con quien no ha dejado de hablar ya fuera dirigiéndose al cielo o a través de sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, este miércoles hizo balance de todo lo vivido y quiso dedicarle un pequeño texto a gente que, para su desgracia, han estado presentes en su vida durante este año: los paparazzi.

Tras dar las gracias "de corazón a todos por el cariño y amor" que le han demostrado en este año, comentó que no podía decir lo mismo de la prensa: "Los paparazzi me han acosado durante un año, cada día, cuando voy a ver a mi hijo al cementerio, que es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año".

"Tengo que ir a escondidas tirada en el coche como si fuera una delincuente", aseguró. "Lo he aguantado un año en silencio, pero ya no puedo más. ¡Solamente quiero estar con mi hijo en paz!".

"Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre", añadió la actriz. "A partir de ahora denunciaré a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías en el cementerio visitando a mi hijo, que además está totalmente prohibido por la ley. No entiendo esta falta de humanidad y respeto".