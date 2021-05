Quién es Tusse, representante de Suecia en Eurovisión 2021 con 'Voices'

El próximo sábado 22 de mayo se celebra la final de Eurovisión 2021, una gala en la que participarán los países que consigan pasar a esta última fase en las semifinales. Es el caso de Suecia, que presenta a su candidato Tusse, el cual actuará en la primera semifinal del 18 de mayo.

Este cantante de tan solo 18 años fue seleccionado en su país con la máxima puntuación, por lo que presentará en el festival su propuesta, la canción Voices, un tema escrito por Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy 'Joker' Thörnfeldt y Anderz Wrethov.

"La canción trata sobre el compañerismo, la libertad y la importancia de que se escuchen todas las voces", ha apuntado el candidato sueco, tal y como recoge RTVE.

Datos biográficos sobre Tusse

Su verdadero nombre es Tousin Michael Chiza, aunque todo el mundo le conoce como Tusse. Tiene ascendencia congoleña y llegó a su actual país de residencia como refugiado a los 8 años de edad.

A sus 18 años, es un artista con gran popularidad en el país nórdico gracias a su participación en programas de televisión como Suecia Got Talent, donde quedó finalista y en Swedish Idol, donde resultó ganador en la final.

Su primer single fue My soul is calling you, un tema dedicado a su madre, que tuvo muy buena acogida por el público. También ha publicado otra canción, A better you, y una interpretación de How will I know, de Whitney Houston.

Por último, en el año 2020, Tusse sacó su primer tema en íntegramente en sueco, titulado Innan du går.