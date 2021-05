Vero se despide de 'MasterChef 9' después de tener un encontronazo con Jordi Cruz: "Me da rabia"

Tras el parón electoral, este martes La 1 volvió a emitir MasterChef, y lo hizo con una gala que supuso la despedida de Vero como cuarta eliminada del talent. Además, lejos de irse pacíficamente, la guardia civil se marchó después de tener un fuerte choque con Jordi Cruz, juez del concurso.

Ocurrió cuando la gaditana presentó su propuesta realizada con bacalao de una nevera ajena. Y es que, según Cruz, se salió de su zona de confort en el momento menos idóneo. "Una prueba de eliminación no es el lugar apropiado para hacer aquello que no dominas, porque tu plato no estaba bien".

Por su parte, Pepe Rodríguez comentó que el plato estaba muy seco, pues había utilizado "dos salazones como es la anchoa y el bacalao"; mientras que Samantha Vallejo-Nágera coincidió con las críticas de Jordi Cruz y señaló que no era la ocasión para experimentar: "Intentáis hacer como un muestrario de elaboraciones en un plato, pero tienen que casar entre ellas. Las almejas es mejor que no estén, porque no aportan nada. La salsa del bacalao mejor que no esté tampoco".

Vero, muy expresiva, expresiva, mostró que no estaba llevando bien las críticas, algo que no le pasó por alto a Jordi Cruz y dijo que le chocaba la cara que había puesto. "¿Qué le pasa a mi cara? ¿No te gusta mi cara? Me estoy enfadando. Si quieres saco las castañuelas... no me gusta lo que estoy escuchando", dijo la madre de tres hijos.

"No te enfades conmigo, porque me lo estás salpicando a mí. Nuestro veredicto es así porque no nos ha gustado tu plato. Un taco de bacalao que no es fácil de gestionar, no te ha quedado bien la cocción. Hay cuatro sabores: anchoas, almejas, queso y bacalao. ¿Alguien puede casarlo? Sí, alguien con mucho talento. En tu caso no has sabido conectarlo", reiteró como respuesta Jordi Cruz, visiblemente molesto.

Finalmente, el bacalao llamado Salvación de Lorena le costó la expulsión contra María, una de las concursantes con las que tenía mejor relación. "Me da rabia, porque ahora empezábamos a aprender muchísimo y yo venía a eso", dijo entre lágrimas Vero. Fue el punto agridulce en una entrega protagonizada por un gélido cocinado en León y la visita de tres de los MasterChef Abuelos, Flo, Gonzalo Miró y La Terremoto de Alcorcón.