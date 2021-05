El PSdeG llama a la Xunta a la Diputación de Ourense a tratar a los ayuntamientos "en pie de igualdad"

Así se ha pronunciado este durante una visita a Taboadela (Ourense) en compañía del alcalde, Álvaro Vila, y del gobierno de este municipio ourensano.

En la visita, el dirigente socialista ha denunciado que la Xunta utiliza el procedimiento de concurrencia no competitiva para el reparto de subvenciones, "de forma que las ayudas se agotan en pocos minutos" después de las "doce de la noche y suelen salir beneficiados los ayuntamientos del PP".

"Los vecinos y las vecinas de Taboadela no son menos que los de otros ayuntamientos", ha reivindicado el dirigente socialista, que ha incidido en que los que salen "discriminados" con este sistema son los habitantes de los pueblos.

Por ello, ha requerido que todas las convocatorias de subvenciones sean por concurrencia competitiva, para que "todos los vecinos de Galicia puedan recibir fondos en pie de igualdad".

En este sentido, ha vuelto a señalar que el Grupo Socialista llevará al pleno del Parlamento una proposición no de ley para que la Xunta "deje de utilizar estos mecanismos".

"En Ourense sabemos bien lo que es el reparto discrecional de ayudas entre los ayuntamientos", ha dicho para denunciar que siga siendo la "única diputación gallega" que distribuye los fondos de este modo.

TABOADELA

En lo que respecta a Taboadela, Gonzalo Caballero ha requerido a la Xunta que apoye el desarrollo del polígono industrial Val da Rabeda. "La Xunta no está haciendo ningún tipo de política industrial, tan necesaria para fomentar la reactivación económica de Galicia también desde los ayuntamientos", ha señalado.

Además, ha emplazado tanto al Gobierno gallego como a la Diputación de Ourense a que apoyen la reforma de la antigua casa rectoral, en la que el ayuntamiento hizo una inversión, para que Taboadela cuente con una casa de la cultura.

Por su parte, el alcalde, Álvaro Vila, ha señalado que "no es de recibo" que el polígono industrial, que tiene 1,5 millones de metros cuadrados vacíos, no tenga desarrollo. "En los 12 de Feijóo no puso ningún proyecto sorbe la mesa", ha denunciado el regidor, que ha reclamado que las palabras sobre reequilibrio territorial "se traduzcan en inversiones".