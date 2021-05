Un projecte educatiu d'EMT ajuda a persones amb diversitat funcional a ser més autònomes en el transport

Durant tot el tercer trimestre escolar, prop de 170 persones participaran en aquestes activitats gratuïtes que pretenen proporcionar ferramentes per a millorar la seua autonomia en l'ús del transport públic i reduir barreres per a avançar cap a una ciutat més inclusiva, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'equip d'EMT ha rebut formació específica per a adaptar tots els materials i accions tenint en compte la diversitat de les persones destinatàries. En les sessions, s'explica com usar l'autobús o com planificar les seues rutes habituals per a facilitar la seua mobilitat diària per la ciutat, creant un espai de participació amb totes les persones participants.

El programa també compta amb activitats pràctiques com la ruta 'Jardines urbanos', amb la qual tenen l'oportunitat de conéixer de primera mà com són els autobusos d'EMT i descobrir els beneficis que aporta una mobilitat sostenible, responsable i segura per al medi ambient i la salut de les persones.

El president d'EMT, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent, Marta Serrano, han participat aquest dimarts en una d'aquestes activitats en el centre Stella Maris de València amb joves amb discapacitat funcional, amb els quals han conversat sobre els avantatges de l'ús del transport públic i han contestat a totes les seues preguntes sobre aquest servici públic. Molts d'ells han explicat que són usuaris habituals de les línies d'EMT i han compartit amb els seus companys i companyes les seues experiències a bord dels autobusos municipals.

Grezzi ha explicat que 'Per a Totes' naix en el marc dels projectes educatius d'EMT "amb la intenció d'atendre les necessitats específiques de totes les persones usuàries, incloses les persones majors o amb diversitat funcional, a fi de proporcionar les ferramentes necessàries perquè tinguen una major autonomia en els seus desplaçaments diaris amb autobús".

"La millora de l'accessibilitat sempre ha sigut una de les nostres prioritats, i aquesta iniciativa suposa un nou pas cap a un transport públic més inclusiu que no deixe a ningú arrere", ha destacat.