Sector de eventos y espectáculos pide a Puig medidas de "impulso y rescate" para volver a la normalidad "real"

En concreto, la plataforma MUTE solicita "ayudas que de verdad ayuden a garantizar la solvencia de los autónomos y empresas del sector hasta que puedan retomar la actividad".

Asimismo, piden impulsar "de manera activa todo tipo de eventos que sean posibles cumpliendo la normativa sanitaria actual, e invertir presupuesto en contratar y desarrollar eventos que impulsen el sector para cuando las condiciones sanitarias lo permitan y que las administraciones locales retomen su agenda cultural y fiestas patronales".

Desde MUTE celebran con la sociedad valenciana los buenos datos epidemiológicos que hay en este momento y el ritmo de vacunación que está acelerándose en toda España.

"Dicho esto, -apuntan- recordamos al jefe del Consell y al resto de la sociedad valenciana, que fuimos los primeros en parar en seco en febrero de 2020, que llevamos más de 13 meses sin poder trabajar, pérdidas de trabajos de más de un 90% de media, sin dejar de pagar los gastos corrientes más los que nos han ocasionado los prestamos que hemos tenido que pedir para poder continuar pagando otros compromisos con proveedores, entidades bancarias y administraciones".

"Cuando el presidente dice que empezamos a salir del túnel, no podemos evitar pensar que no habla para nosotros. Nuestra situación no es comparable con otros sectores en donde han perdido un 50% de la facturación, (ya lo quisiéramos para nosotros) o que han estado parados 3 o 6 meses. Estamos parados más de 13 meses", argumentan en un comunicado.

En esta línea, lamentan que no ven "ni una ayuda seria y contundente en su defecto para parar está sangría, unas ayudas anunciada a los cuatro vientos por el Gobierno central y también por el autonómico, que no llegan y que pinta muy mal por la adjudicación a través de CNAE -la clasificación nacional de actividades económicas- que a tanta gente a dejado fuera en otras ayudas". "Realmente da la sensación que la están alargando en el tiempo para que cierren más negocios y que así haya menos a los que ayudar/ invertir", apostillan.

En cuanto a las medidas de contención de la pandemia, se han limitado a acatarlas "con responsabilidad, confiando en que nuestro gobierno central primero y de la comunidad después no nos dejarían atrás". "Pero la realidad es que, en cuanto al plan Resistir, aún hay muchos ayuntamientos que ni siquiera han repartido estas ayudas que se aprobaron con carácter de urgencia en febrero de 2021. Ahora anuncian las el plan Resistir + , que nos da que pensar que será más de lo mismo, es decir, nada".

10% DE PIB VALENCIANO

Y agregan: "Cuando el presidente habla de que volvemos a la normalidad casi plena, nos vemos hundidos en ese 'casi' (que somos alrededor del 10% de PIB valenciano) en el que parece que no importamos y que somos prescindibles y que ya no somos un problema representativo para la sociedad que ya nos podemos morir de hambre".

También afean que, "cuando se dice que la Generalitat estará donde sea necesario para ayudar económicamente a las empresas/autónomos y trabajadores y vemos que la Generalitat todavía no ha atendido las reiteradas peticiones de reunión con MUTE así como con otras asociaciones de nuestro sector, nos sentimos, engañados, criminalizados, olvidados y desechados".

Por todo ello, insta a Puig a que, si está orgulloso de su comportamiento y esfuerzo como dice, "que se haga cargo de verdad de una vez de nosotros como sector", concluyen.