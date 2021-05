Cvirus.- Puig: "Estem fent el que en el quadre normatiu podem fer i amb el suport del TSJCV"

Puig ha fet aquestes declaracions a Vinaròs (Castelló), on ha visitat la nova residència municipal de persones majors, en ser preguntat per les declaracions del ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, sobre la possibilitat d'un estat d'alarma autonòmic i si ho va a plantejar la Generalitat Valenciana.

"Aquest debat em pareix que està absolutament desenfocat", ha sostingut el cap del Consell, per a qui "el que caldria veure és, exactament amb els mecanismes que tenim, com s'ha gestionat per part de cadascun la pandèmia, per part de cada CCAA com s'ha gestionat i, la veritat, açò és una mica l'element fonamental".

Al seu juí, "al final pareix que, d'una manera o d'una altra, tot el problema siga la qüestió normativa i hi ha moltes CCAA o alguna que, durant molt temps, no ha aplicat cap de les normatives que tenia dins de l'estat d'alarma per a produir les restriccions necessàries".

El president ha mostrat "respecte" a la decisió de cadascun, però ha defès que la Comunitat Valenciana, en aquests moments, està fent "una obertura progressiva i sempre moderadament prudent perquè encara hi ha persones contagiades i en els hospitals".

No obstant açò, ha recordat la baixa incidència de la covid-19 a la Comunitat encara que ha tornat a insistir en la necessitat de no baixar la guàrdia "i ser conscients que ha costat molt esforç, moltes vides, molt patiment i també moltes pèrdues econòmiques arribar fins a ací".

Per açò, ha insistit en la necessitat de ser "prudents, continuar el procés d'obertura progressiva i no crear falses polèmiques". "Tot el que hem vist el cap de setmana passat ens ha de fer pensar molt", ha indicat en al·lusió a les celebracions per l'alçament de l'alarma, i ha demanat "no ser imprudents" perquè encara hi ha persones que estan patint i evitar "jugar amb eixe fals libertarisme que no porta a cap part".