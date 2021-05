Cvirus.- Maroto espera que les festes per la fi de l'estat d'alarma siguen "una anècdota": "No és la manera adequada"

"Cal retraure el comportament, especialment, de la gent jove que, davant el cansament provocat per la pandèmia, necessitava potser expressar la seua felicitat, però d'aquesta manera no és l'adequada, cal tindre paciència", ha expressat la ministra.

Maroto ha fet aquestes declaracions a Alacant, durant el fòrum 'Alacant + Europa' organitzat pel Club Informació i Casa Mediterrani, en el qual ha insistit que el Govern "no es desentén" de la situació sanitària perquè les comunitats autònomes compten amb instruments per a seguir controlant la pandèmia.

Sobre aquest tema, ha ressaltat que encara "estem combatent la pandèmia", per la qual cosa espera que les imatges de les celebracions es queden en una "anècdota" i que el país torne a tindre "els espais protegits que de forma quotidiana desenvolupem quan anem a una terrassa a prendre alguna cosa o anem al centre de treball".

Per açò, ha apostat per seguir "conscienciant" als quals "estan més cansats" perquè "encara no hem acabat amb el virus" i ha defès que en aquesta tasca el Govern no s'ha desentès de la pandèmia.

"En el Consell Interterritorial de Salut coordinem totes les actuacions per a contindre al virus; crec que que hem posat de manifest durant tota la pandèmia que el Govern no es desentén després de prendre el control durant el primer estat d'alarma i després cogovernant en les competències de les CCAA en l'àmbit sanitari", ha agregat.

Així mateix, ha descartat que les imatges influïsquen en la decisió del Regne Unit o d'altres països sobre l'arribada de turistes al país. "La taxonomia del Regne Unit és molt objectiva, basada en la vacunació i en l'índex acumulat del virus, per la qual cosa si seguim amb aquest ritme de vacunes, podrem ser una destinació verda", ha indicat.

No obstant açò, ha insistit a demanar "paciència" als ciutadans "cansats" de la pandèmia perquè "és qüestió de temps recuperar les abraçades que tant desitgem". "Espere que açò es quede en una anècdota i que puguem seguir amb la contenció de la pandèmia perquè això ens permetrà reactivar l'economia i el sector turístic" davant l'arribada de temporada estival, ha afirmat.