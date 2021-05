Maroto afirma que Espanya podrà comptar amb el certificat verd de vacunació europeu al juny

Igualment, ha afirmat que, a partir del 20 de maig, es podran "flexibilitzar" les restriccions de mobilitat entre països que estan fora de la UE, la qual cosa permetria que Espanya puga rebre turistes del Regne Unit, els Estats Units, Sud-amèrica i Àsia. Tot açò si s'aprova la nova taxonomia que contempla la UE per a rebre a turistes que estiguen vacunats.

Maroto ha fet aquestes declaracions a Alacant, durant el fòrum 'Alacant + Europa' organitzat pel Club Informació i Casa Mediterrani, en el qual ha afirmat que es podrà reprendre la mobilitat entre països posat que a Espanya ja s'han administrat 19 milions de dosis, alguna cosa que atorga un "horitzó més optimista" en l'àmbit turístic.

Així mateix, s'ha mostrat confiada que Espanya puga recuperar la meitat del total de turistes estrangers que va rebre en 2019 -84 milions- durant el que resta d'any "si el ritme de vacunació es manté" i si s'aconsegueix al juny el certificat digital verd que concedeix la UE al juny.

Per açò, la ministra ha qualificat de "bona notícia" per al país que es reprenga la mobilitat de turistes tant nacionals com a estrangers encara que ha apel·lat a la "responsabilitat" de la societat perquè la fi de l'estat d'alarma "no significa que s'haja vençut al virus": "Estem molt prop de véncer perquè la vacunació avança ràpidament però encara hem de fer les coses bé per a no tornar a fer un pas arrere".

Sobre l'arribada de turistes procedents del Regne Unit, ha explicat que té a veure amb el treball que el Govern està realitzant amb la UE per a l'aprovació del certificat verd europeu per al pròxim mes de juny, però també sobre la recomanació 912 que va a permetre "flexibilitzar" les restriccions amb països fora de la UE.

"En aquest moment s'està revisant i esperem que s'aprove entorn del 20 de maig, alguna cosa que va a permetre que els britànics puguen viatjar a Espanya", ha dit Maroto, qui ha afegit que aquesta mesura també té a veure amb la decisió del Regne Unit que els seus habitants puguen viatjar fora del país després d'un any.

Així mateix, ha subratllat que Espanya "ha de treballar" per a estar dins de "eixe semàfor verd", que ha matisat que es podrà "territorialitzar" després de les gestions realitzades amb el Regne Unit. "Pensem que en poques setmanes tota Espanya estiga dins del semàfor verd i que, per tant, juntament amb el bon avanç de la vacunació, sí es contemple la territorialització per a aquelles CCAA amb millors incidències acumulades", ha asseverat.

Així, ha dit que és "qüestió de temps" i ha insistit que és "molt bona notícia" que es flexibilitze la mobilitat amb països que estan fora de la UE però no solament amb el Regne Unit, sinó també amb EE.UU, Àsia i Llatinoamèrica que estiguen vacunats a partir del 20 de maig si s'aprova la nova taxonomia de viatges fora de la UE.

"Per a Espanya és clau perquè som una destinació internacional a la que no ens val que es recupere el turisme nacional, necessitem recuperar els 84 milions de visitants internacionals que vam rebre l'any 2019; per a enguany creiem, si les coses van bé, que podem recuperar la meitat i fins i tot la previsió pot millorar si aconseguim que al juny s'establisca el certificat digital verd", ha recalcat.

DESTINACIONS PILOT

Igualment, ha afirmat que el Govern té "tot preparat" i al maig hi haurà deu destinacions espanyoles "pilot" per a poder utilitzar i determinar l'ús d'aquests certificats. "És molt bona notícia, no solament para el Regne Unit sinó també per a la Comunitat Valenciana que no hi haja limitacions de mobilitat, ja que van a poder vindre turistes que garantisquen el concepte de persona segura amb la vacunació corresponent", ha indicat.

Finalment, preguntada sobre si el Govern exigirà "reciprocitat" amb les mesures sanitàries a països com el Regne Unit, ha contestat que és "necessari" recuperar la mobilitat internacional i que en el si de la UE s'està treballant per a "garantir una mobilitat internacional segura".

"La vacunació ens permet relaxar, en certa mesura, les restriccions a la mobilitat però amb elements de seguretat com a protocols que ens ajuden a garantir aquestes mesures segures amb proves PCR negatives o a través de la vacunació", ha explicat Maroto qui ha agregat que enguany el context és "diferent" a l'anterior.

IMSERSO

Paral·lelament, durant l'acte, la ministra també ha abordat la represa dels programes de l'Imserso per a enguany. Sobre aquest tema, ha confirmat que el Govern està en disposició de desenvolupar-ho "conforme al calendari que té en un any normal", per la qual cosa està previst que funcione a partir d'octubre.

"L'any passat es va paralitzar a causa de la influència de la Covid en les persones majors, però enguany estem en disposició de desenvolupar-ho conforme un any normal, sabent que encara no és un any normal i que haurem de treballar la confiança dels majors perquè viatgen segurs i motivats", ha explicat.

Així mateix, ha afirmat que l'Executiu engegarà "una campanya important perquè arribe el missatge als nostres majors que van a ser viatges molt segurs", ha afegit la ministra, qui ha incidit que açò serà "clau" per a poder reactivar-lo.

Per açò, es plantejarà el calendari davant el Consell de Ministres perquè els majors "es mereixen enguany que es recuperen els viatges després del que han patit". Així, ha ressaltat que el model turístic es basa en un model de "qualitat", per la qual cosa s'ha defès una "actualització" del programa de l'Imserso.