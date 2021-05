EMT València llogarà punts de recarrega per a un projecte pilot de cotxes elèctrics compartits

Amb aquest acord, l'EMT pretén continuar l'impuls a la mobilitat sostenible urbana i contribuir al fet que València siga una ciutat neutra en emissions de gasos contaminants, segons ha destacat l'Ajuntament de València en un comunicat.

La ubicació "estratègica" de l'aparcament en el centre de la ciutat permet donar servici a aquest primer projecte de cotxes compartits i elèctrics a València. L'empresa municipal ingressarà fins el 4.000 euros mensuals pel lloguer d'aquests punts de recarrega en l'aparcament, en funció del nombre de vehicles elèctrics que es recarreguen.

Els cotxes podran accedir a les instal·lacions en la franja horària nocturna a través del reconeixement automàtic de les matrícules. Durant la nit, l'aparcament té una major disponibilitat de places, per la qual cosa, segons apunten des de l'EMT, la reserva d'aquests punts de recarrega no perjudicarà la resta de persones usuàries que utilitzen l'aparcament per a acudir al centre històric a passejar o a fer les seues compres en els comerços de proximitat i el Mercat Central.

El president d'EMT, Giuseppe Grezzi, ha posat en valor que l'aparcament juga un paper "fonamental" en la millora de la mobilitat de la ciutat i s'ha configurat com una plataforma logística que ofereix servicis de diversa naturalesa.

Amb aquesta col·laboració, afig, l'EMT "segueix sumant esforços per a impulsar una mobilitat elèctrica, sostenible i, sobretot, a l'abast de tots i totes". "L'ús de vehicles 100% elèctrics ens pot ajudar a reduir la petjada de carboni i a eliminar la nostra dependència de les energies fòssils", ha afegit.

Es preveu que aquest projecte pilot de cotxe elèctric compartit en la ciutat compte amb una flota d'un centenar de vehicles distribuïts per tota la ciutat per al seu ús en els desplaçaments més propers. A través d'una aplicació, la persona pot triar el vehicle estacionat, fer ús d'ell, i tornar-ho a estacionar perquè siga utilitzat per una altra persona.

L'EMT gestiona actualment 41 punts de recarrega elèctrics que es troben a la disposició de les persones usuàries de l'aparcament Centre Històric-Mercat Central. A més, l'entitat treballa en l'execució i instal·lació de tres nous punts de recarrega ràpida de vehicles elèctrics en la via pública.