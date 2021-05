Cvirus.- Puig veu "bastant incomprensible" que el Regne Unit mantinga les restriccions per a viatjar a la Comunitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que és "bastant incomprensible" que el Regne Unit "no especifique" en les seues restriccions al viatge a Espanya i es mantinga a la Comunitat Valenciana com a zona de risc quan "de manera sostinguda durant huit setmanes ha tingut una incidència acumulada per davall" de la britànica.