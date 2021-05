Belén Rueda está enamorada. Y es que si bien es cierto que prefiere llevar con discreción su relación con Javier Artime, quien es su pareja desde finales de 2019, este fin de semana la actriz española hizo una excepción publicando una tierna imagen a modo de felicitación de cumpleaños (con beso incluido).

"Si la sombra de la felicidad te sigue y es posible alargarla, quiero que sea contigo. Hoy es un día especial porque hace años nació la persona que comparte vida conmigo. Siempre a tu lado. Te amo, J". Con estas palabras se dirigió la intérprete a su pareja por sus 37 años recién cumplidos.

Poco más de un año después de que la pareja fuera fotografiada in fraganti por los paparazis, esta ha demostrado que la diferencia de 20 años de edad no es un problema. Ha pasado el tiempo y, con una pandemia de por medio, ambos continúan de lo más enamorados. La respuesta del piloto al post lo resume: "Especiales son todos los días contigo. Me encanta la foto. Qué bien estuvimos".

La intérprete inició su romance con Javier Artime ocho meses después de romper con Francis Malfatto, el argentino con el que vivió un idilio durante dos años. Han sido muy pocas las veces que la actriz se ha pronunciado sobre lo bien que se siente con su novio actual, pero es que para demostrarlo no hace falta publicar fotografías continuamente en las redes sociales.

La pareja lo sabe y, por ello, únicamente se les ha visto posando en Instagram en dos ocasiones: la primera, cuando en diciembre la actriz publicó un retrato de ambos en su viaje a Egipto. Y la segunda fue cuando este fin de semana se lanzó a publicar un tierno beso en el puente romano de Mérida. En la fotografía se aprecian dos sombras, las de Javier Artime y Belén Rueda, que se dan un apasionado beso en un paseo nocturno.

Al igual que la actriz, Javier Artime también se encuentra inmerso en su trabajo como piloto profesional de Air Europa. Y, además, comparte con ella un gran interés por las labores humanitarias.

En este sentido, tanto Rueda como Artime atienden a diferentes asociaciones, pues en más de un acto se ha podido ver a la intérprete trabajando con la fundación Menudos Corazones mientras que el joven piloto está implicado con AEA Solidaria (Asociación de Empleados de Aeronáutica).