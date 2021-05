El FBI revela el archivo de la muerte de Kurt Cobain 27 años después de su fallecimiento

El 5 de abril de 1997 el mundo se despertaba con la noticia de la muerte de Kurt Cobain, el líder de la banda Nirvana. Mucho se habló entonces y tanto más hasta ahora cuando el FBI ha revelado el archivo de la muerte del popular músico que se suicidó en Seattle.

Han pasado 27 años y se ha escuchado de todo, desde la teoría más extendida y que se dio por principal, su suicidio debido a una depresión que sufría, hasta especulaciones que iban desde una conspiración para asesinarlo hasta la intervención directa de su pareja, Courtney Love.

Las investigaciones ataron todos los cabos y el resultado fue que era la idea original cuando encontraron el cuerpo sin vida del autor de canciones como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are o Rape Me la correcta, pero los documentos desclasificados aportan nuevos datos al conocimiento público.

Para empezar, una cantidad ingente de drogas que el cantante y guitarrista tenía en el cuerpo, razón por las que se llegó a dudar de que fuera capaz incluso de levantar el arma, ya que Cobain fue encontrado (por un electricista, tres días después del deceso) junto a una escopeta que había sido disparada contra su pecho.

El artista mostraba diferentes pinchazos de jeringuilla en los brazos, así como un paquete de cigarrillos adulterados, que no solo demostraban su total adicción, sino que sirvió de base para pensar que había sido Courtney quien, en busca de la fortuna de su marido, habría orquestado todo el asunto.

A pesar de las supuestas pruebas y peticiones que recibió el FBI para encauzar la investigación sobre esa premisa, el archivo de su muerte presenta la respuesta que se daba desde la agencia a tales fines. "Apreciamos su preocupación acerca de que Kurt Cobain pueda haber sido víctima de un homicidio. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones de un homicidio, por regla general, se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales", comenzaba diciendo.

"Para que el FBI iniciase una investigación por cualquier queja que recibamos deben presentarse hechos específicos que indiquen que ha ocurrido una violación de la ley federal dentro de nuestra jurisdicción de investigación. Partiendo de la información limitada que nos proporcionó, no podemos identificar ninguna violación de la ley federal dentro de la jurisdicción de investigación del FBI. Por lo tanto, no podemos tomar comenzar ninguna investigación en este caso", se explicaba.