Unas imágenes apuntan a que la relación entre Antonio David y su hija Rocío Flores habría empeorado tras la docuserie

Desde hace semanas Rocío Carrasco cuenta en el programa Rocío: Contar la verdad para seguir viva su versión de los hechos en la relación con su exmarido, Antonio David Flores.

Las revelaciones de Carrasco son durísimas y aunque Rocío Flores no ha hablado sobre el asunto, en el pasado siempre se mostró partidaria de su padre, a quien defendió a capa y espada en todos los platós y puso como ejemplo de sacrificio por sus hijos.

Pero al parecer, no todo es apoyo incondicional. El programa de Ana Rosa Rocío Flores ya recriminó a su padre algunas cosas del pasado "independientemente de la docuserie" de su madre.

Este domingo en Viva la vida (Telecinco) mostraban unas imágenes que el propio espacio explicaba con un empeoramiento de la relación entre padre e hija a raíz de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

"El equipo de este programa ha investigado en qué punto se encuentra la relación de padre e hija y ha descubierto que la idílica relación que existía entre ellos ya no es como antes", explicaba el espacio de Telecinco.

La llegada de padre e hija por separado a un evento familiar, a pesar de "vivir muy cerca" y que cuando ambos se cruzaron en la entrada ni siquiera cruzaran las miradas, ni se saludaran.

"Podría deberse a los engaños a los que se ha visto sometida Rocío Flores por parte de su padre", especulaba el programa.

Rocío Flores llegó al evento acompañada de su hermano David y de su novio Manuel y mientras ella abrazaba a algunos familiares, su padre pasó sin detenerse a pocos centímetros de ella.

Estoy siendo una persona objetiva, cuando mi padre ha hecho algo que no me parecía bien, independientemente de la docuserie, se lo he dicho. Ahora, que se le llegue a cuestionar el papel de padre... no", decía en El programa de Ana Rosa la propia Rocío Jurado.