Cristina Fernández y Hugo Silva estallan en Twitter contra los botellones tras caer el estado de alarma

La madrugada de este sábado al domingo decayó en España el estado de alerta por el coronavirus. En la mayoría de las grandes ciudades españolas, miles de jóvenes se echaron a la calle para celebrarlo con botellones y concentraciones más o menos improvisadas.

Pero que ya no haya estado de alarma no significa que no haya pandemia, y fueron muchas las voces críticas que se alzaron contra estas concentraciones cuando aún no ha pasado lo peor.

Dos de las personas públicas que se manifestaron fueron la periodista Cristina Fernández y el actor Hugo Silva, que emplearon la red social Twitter para criticar las escenas que se estaban produciendo.

Cristina Fernández relató una experiencia personal para criticar los hechos: "Mi hermano y yo nos tuvimos que poner un EPI para poder coger la mano de mi madre por última vez. No pudimos abrazarla. Fue hace tres meses", escribió la periodista televisiva.

"Desde entonces, nos hemos alegrado de cada vacuna. De cada día con menos fallecidos. Esta madrugada, queridos, nos habéis destrozado", concluyó Cristina Fernández. La periodista, en efecto, perdió a su madre el pasado 7 de febrero.

https://t.co/WLu2vq9c9P — Cristina Fernández (@cfernandezhevia) May 9, 2021

"Con el corazón roto, quiero dar las gracias al personal del Zendal por su entrega y cariño con mi madre. El milagro que buscamos no pudo ser. Y eso que luchaste tanto, mamá... gracias por elegirnos. Seguimos sin ti y contigo", dijo entonces.

El otro famoso que se manifestó en contra fue el actor Hugo Silva. El protagonista de series como Los Hombres de Paco o El Ministerio del Tiempo fue menos prolífico en palabras que la periodista, pero quizá más gráfico a la hora de criticar a los jóvenes.

Silva compartió un pantallazo de uno de los hashtags o tendencias de la noche: "Subnormales". El tuit del intérprete madrileño recibió más de 40.000 'me gusta'.