Elena Rivera comparte el mensaje de una víctima de violación que ha roto su silencio gracias a 'Alba'

La actriz Elena Rivera ha compartido en sus redes sociales el duro testimonio que recibió por parte de una seguidora de la serie Alba, que ella protagoniza, y que fue víctima de una violación. Ahora, gracias a la serie, la víctima ha roto su silencio, y así se lo ha contado a la actriz.

La ficción de Atresmedia protagonizada por Elena Rivera narra la historia de una joven que sufre una violación grupal y lucha para que se haga justicia.

"La víctima no debería nunca cargar con la culpa. Pedid ayuda y denunciad", escribía Rivera en un mensaje en Twitter donde compartió el testimonio anónimo de la mujer.

"Hola, no sé si me leerás, pero por si algún día lo haces, quería darte las gracias por Alba", ha comenzado escribiéndole la usuaria, que confiesa ser también admiradora de la actriz. "No iba a perderme ver Alba, así que conforme se estrenó empecé a verla", añade.

"En 2019, en unas fiestas de verano que se hacen aquí en la zona, me violaron. A día de hoy, y después de ver (y seguir viendo) Alba, puedo decirlo claro, cosa que nunca había hecho", ha confesado la víctima en el mensaje.

Ufff... La víctima no debería nunca cargar con la culpa.

La mujer asegura que "jamás se lo había contado a nadie, no me sentí capaz, y cargué con aquella noche yo sola". Sin embargo, "hace un par de semanas, después de ver unos capítulos de Alba, pedí cita en mi psicólogo y le conté todo a mi psicóloga".

La víctima reconoce en el mensaje que "sigue sin ser fácil" hablar sobre ello, y no lo ha compartido con "nadie más", pero gracias a la serie, prosigue, "ya he dado un paso muy grande que es contarlo después de dos años. Muchísimas gracias, no sé si lo habría contado algún día", concluye.