El zasca de Irene Rosales a Isabel Pantoja por su indirecta a Kiko Rivera

La cantante Isabel Pantoja protagonizó en el primer programa de Top Star una serie de comentarios que fueron interpretados como indirectas a su hijo, Kiko Rivera, con quien mantiene una guerra abierta desde que este destapó todo lo relacionado con la herencia de Paquirri.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando Risto Mejide preguntó a la tonadillera si creía que el talento se heredaba. "No", respondió ella de forma tajante.

Este sábado, la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, entró a través de una videollamada al programa Viva la vida, en el que colabora, mientras se recupera en casa de una operación de pecho. La presentadora, Emma García, quiso conocer entonces la opinión de Rosales ante esa respuesta de Isabel Pantoja en el programa.

"¿Tú crees que el talento se hereda, Irene?", le preguntó García, a lo que Rosales contestó con un zasca a la tonadillera.

"No sabía de qué manera lo había dicho, sí que es cierto que por las redes lo había visto... Eso es lo que piensa ella, yo no pienso eso, porque yo creo que hay muchísimos artistas, no solo en el mundo de la música, donde han sacado el talento de su madre o de su abuelo", ha dicho Rosales.

La mujer de Kiko Rivera ha reconocido que probablemente las palabras de su suegra, Isabel Pantoja, fueran dirigidas a su hijo, "pero decir que (el talento) no se hereda... Mi hija tampoco ha heredado los ojos de su abuelo, ¿qué hago?", se ha preguntado.

Respecto a cómo se lo ha tomado Kiko Rivera, Irene Rosales ha dicho que "no le ha dado importancia". "Cuando he leído por las redes se lo he comentado y me ha dicho que ya lo había visto, y ahí se quedó la conversación", ha zanjado.