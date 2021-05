"Te quiero": las emotivas palabras de Kiko Matamoros a Paz Padilla que han hecho llorar a la presentadora

Paz Padilla y Kiko Matamoros han protagonizado este sábado un emotivo momento gracias a unas palabras del primero que han hecho llorar la presentadora y actriz.

Tal y como recoge Fórmula TV, la presentadora de Sálvame dijo: "Kiko era muy distante conmigo, nunca se había acercado y me costaba mucho llegar a él. Sabía que él tenía una imagen de mí equivocada".

Paz Padilla ha regalado a Matamoros un ejemplar dedicado de su libro. El colaborador ha preguntado si podía leer en voz alta su dedicatoria. Padilla accedió: "Siempre he pensado que eres muy difícil de conocer, que te costaba sacar tus emociones. Si algún día me dices 'te quiero', seré la mujer más feliz del mundo".

Entonces, Kiko Matamoros se ha emocionado y ha dicho: "Te quiero". Ha sido entonces cuando la actriz gaditana se ha puesto a llorar y se ha fundido en un abrazo con el colaborador.

"Yo no te lo iba a regalar porque sé que tú eres muy erudito y lees cosas muy profundas, me ha hecho mucha ilusión que me lo hayas pedido", ha dicho después Paz Padilla.

El libro de Paz Padilla se llama El humor de mi vida y en él relata sus vivencias tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció el pasado mes de julio a causa de un cáncer.