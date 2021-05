La reacción de Jesulín de Ubrique cuando le preguntan por el reencuentro con sus hijas

Jesulín de Ubrique ha vuelto a acaparar la atención de los medios del corazón por el esperado encuentro que ha tenido en Madrid con sus dos hijas, Andrea y Julia Janeiro. Belén Esteban, madre de Andrea Janeiro, fue quien desveló hace unos días en Sálvame que finalmente su hija se ha visto con su padre y su hermana.

El torero, que participa en el concurso El Desafío, de Antena 3, acudía este viernes a las grabaciones del programa de televisión cuando varios periodistas se han parado para preguntarle sobre cómo ha visto a sus hijas tras el encuentro, una cuestión que ha provocado en Jesulín una reacción poco esperada.

"¿Qué es, la pregunta mamporrera o qué?", ha dicho riéndose ante las cámaras en una actitud poco vista hasta ahora, ya que optaba por guardar silencio.

Jesulín de Ubrique ha evitado hacer declaraciones acerca de cómo ha visto a sus hijas Andrea y Julia. El torero ha llegado de lo más simpático a las grabaciones del programa de televisión en el que participa, 'El Desafío'. Además de Jesulín, otra de las personas que participan en el programa es Pocholo, que ha contado cómo será su papel.

Más allá de esa pregunta, el torero ha evitado hacer declaraciones a los medios que le hacían la espera fuera del estudio de grabación del programa.

Fue el pasado miércoles cuando Belén Esteban, que había criticado que Jesulín no viese a ninguna de sus dos hijas coincidiendo que estaba en Madrid, dio la noticia, sin entrar a dar más detalles al respecto: "Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Espero que no se moleste ninguna de las partes, pero me parecería muy injusto que haya pasado lo que haya pasado y que yo me callara... No voy a decir absolutamente nada más, pero me siento mejor", ha asegurado.