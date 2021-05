Belén Esteban desvela en 'Sálvame' que Jesulín de Ubrique se ha reencontrado con Julia y Andrea Janeiro

Si hace unos días Belén Esteban arremetía contra el padre de su hija, Jesulín de Ubrique por encontrarse en Madrid y no ir a visitar a ninguna de sus dos hijas, ahora ha sido la misma que ha dado la noticia de que por fin se ha dado un reencuentro.

La de Paracuellos ha soltado la bomba durante el programa de este miércoles en Sálvame, mientras los colaboradores hablaban sobre la relación de su hija, Andrea Janeiro con su hermana Julia.

En un principio, Belén se ha mantenido al margen de lo que hablaban sus compañeros hasta que ha tenido que admitir que las hermanas se ven y que, además se han visto con su padre: "Si me callo me sentiría mal y sería muy injusta. Es un tema que no, pero sería muy injusta".

BOMBAZO💣💣 Belén Esteban: "Jesulín ha visto a sus dos hijas" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 5, 2021

Sin querer hacer más comentarios ha pedido disculpas por anticipado por desvelar el encuentro: "Espero que no se moleste ninguna de las partes, pero me parecería muy injusto que haya pasado lo que haya pasado y que yo me callara… No voy a decir absolutamente nada más, pero me siento mejor".