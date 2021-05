Parece que la paz no llega a la casa de la familia Flores. Tras enfrentarse al testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental donde acusa a su exmarido de haberla maltratado tanto física como psicológicamente, el excolaborador de Sálvame se ha tenido que enfrentar a las críticas públicas que varios líderes de opinión han lanzado desde los medios de comunicación.

La vida de Antonio David Flores ha cambiado por completo, tanto que también ha perdido su trabajo como tertuliano en Mediaset. Sin embargo, esto no queda ahí, y es que parece ser que la familia Flores, en especial Antonio David y Rocío, se han tenido que enfrentar al rechazo de parte de la ciudadanía. Esta vez la víctima ha sido el padre, cuyo rostro ha aparecido en varios carteles distribuidos por Málaga, ciudad en la que reside, junto a la palabra "maltratador".

Parece ser que estos cárteles han aparecido en el camino que la hija pequeña del excolaborador, Lola, hace cada día para ir al colegio. Según ha contado Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa, han sido los padres de los compañeros de la pequeña los que se han encargado de retirar los carteles para que la cosa no fuese a mayores.

Rocío Flores se ha dirigido a una comisaría de Málaga para interponer una denuncia por honor y perjuicio tanto contra su padre como contra al resto de la familia. Este episodio podría haber perjudicado en especial a la hija de Antonio David y Olga Moreno, ya que la pequeña tiene nueve años y empieza a tener conciencia de lo que ocurre en su familia.

La reacción de Ana Rosa Quintana

"A mí me parece terrible lo que le pasó a Rocío Carrasco con los carteles de "feminazi" y me parece terrible que hayan estos carteles. Me está recordando a cuando la gente se sentaba delante de la guillotina y hacían punto mientras veían guillotinar", ha comentado Ana Rosa. La colaboradora ha seguido condenando este tipo de actuaciones: "Ni a Rocío Carrasco, ni a Antonio David Flores. Que la justicia haga lo que tenga que hacer. Estamos en un Estado de derecho".

El resto de colaboradores se han unido a la denuncia pública de Quintana y han recriminado que se intente meter a toda la familia en el conflicto mediático. "La mala baba de ponerlo en el camino del colegio de la niña, eso ya es por demás", ha comentado Miguel Ángel Nicolás. Ana Rosa ha compartido que lo que está sufriendo tanto la familia Flores como Rocíito es acoso. "Los juicios públicos son muy peligrosos", ha sentenciado la comunicadora.