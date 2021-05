Cvirus.- La Fiscalia no s'oposa a les restriccions plantejades per la Generalitat Valenciana després de l'Estat d'Alarma

El govern autonòmic ha sol·licitat a l'alt tribunal l'aval a les noves mesures enfront de la Covid-19 que preveu aplicar una vegada decaiga l'estat d'alarma, en concret, fixar el toc de queda entre les 0.00 i les 6.00 hores; un màxim de deu persones en reunions socials en espais públics i privats i limitar l'aforament al 75 per cent en espais de culte.

Les mesures afecten a drets fonamentals que es preveuen aplicar el pròxim 9 de maig, una vegada decaiga l'Estat d'Alarma declarat pel coronavirus.

El Consell, a l'espera de la reunió de la Taula Interdepartamental que previsiblement se celebrarà aquest dissabte, planteja limitar la mobilitat nocturna entre les 00.00 i les 6.00 hores -dos hores més tard que en l'actualitat-; fixar en deu el nombre màxim de persones en reunions socials tant en espais públics com en privats, a l'aire lliure o tancats -ara s'establia en un màxim de sis persones per taula o agrupacions de taules llevat que siguen convivents i dos nuclis de convivència en l'interior de vivendes- i limitar l'aforament al 75% en espais de culte.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ja va avançar el dilluns que es barreja alçar el tancament perimetral de la Comunitat a partir de decaure l'Estat d'Alarma i esperava igualment retardar el toc de queda.

No s'ha concretat cap extrem més sobre les propostes del Consell en relació amb horaris de tancament d'establiments d'hoteleria -el sector demana una pròrroga de fins a les 00.00 hores- ni altres addicionals, en tractar-se de mesures que no afecten a drets fonamentals de les persones que no es comuniquen al TSJCV.

Les últimes dades oferides per la Conselleria de Sanitat reflecteixen 168 casos nous de coronavirus i 463 altes des de l'última actualització d'ahir, mentre que els hospitals valencians tenen tres ingressats i dos llits UCI ocupades menys. La Comunitat Valenciana no s'ha registrat cap defunció per coronavirus en els últims set dies.

La incidència acumulada (IA) a 14 dies a la Comunitat Valenciana es va situar aquest dijous en 40,99 casos per cada 100.000 habitants, 1,11 punts menys que el dimarts. D'aquesta manera, continua sent la comunitat amb una taxa més baixa i es troba molt allunyada dels 202,20 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.