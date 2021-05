Paula Echevarría apela a la conciliación laboral real: "Con Daniella, perdí todo lo que suponía pensar en mí"

Hace doce años que Paula Echevarría se estrenó en la maternidad con su hija Daniella y ahora, con el nacimiento del pequeño Miguel, lo ha vuelto a repetir. La primera experiencia la vivió junto a David Bustamante: La segunda, junto al exfutbolista Miguel Torres, con quien mantiene una relación actualmente.

Así, en una entrevista con InStyle que concedió poco antes de la llegada de Miguel Jr., la actriz recordó los problemas de conciliación que sufrió hace más de una década cuando fue madre primeriza con Daniella. "Cuando estaba rodando, intentaba cuadrar horarios siempre, aunque me perjudicaran físicamente a nivel de cansancio, para poder pasar tiempo con Dani, llevarla al colegio y recogerla", comentó Paula.

En ese momento, la asturiana vivía una de sus mejores momentos a nivel profesional: "Abría la puerta de casa a las siete de la mañana, después de haber estado rodando doce horas por la noche, y ponía el despertador a las ocho, cuando ella se levantaba para, por lo menos, vestirla y darle el desayuno", contó Echevaría, cuyo único deseo era pasar junto a su hija el mayor tiempo posible. "En mi caso, perdí todo lo que suponía pensar en mí", añadía.

Desde que nació Daniella, Echevarría empalmó "una serie con otra, trabajaba de media entre doce y catorce horas, no tenía un horario fija nunca y era un caos". A todo esto se sumaba el trabajo de Bustamante, su ahora exmarido, que tampoco ponía las cosas fáciles: "Él también viajaba y tenía cosas marcianas, tipo un tour de quince días. Necesitamos la ayuda de nuestros padres prácticamente desde que nació la niña hasta hace poco. Por eso soy tan consciente de lo que cuesta conciliar".

Tanto en ese momento como ahora, la actriz tendrá que retomar su camino profesional, por lo que se ha visto ante el mismo dilema: "No puedo decir que no trabajo a partir de las 17:00 horas". Además, el contraste de la vida que ella llevaba con la que tenían sus amigos sin hijos, hizo que la actriz envidiase a estos últimos: "Viven como Dios, se pasan la vida que si voy a una bodega a una cata, a un viaje... Solo tienen que pensar en su curo y en ellos, sin más preocupaciones. Yo intento quedar a comer con amigas y 'es que no puedo porque el martes tengo que llevar a Dani a clases particulares y no sé qué'".

Incluso, en alguna ocasión sus amigas le han contestado con un "de verdad, qué rollo eres", a lo que Paula siempre responde lo mismo: "Hay veces que me quedo mirando y digo: '¡Y tú qué lista eres!'. Además, no por nada, pero dicen que las parejas sin hijos duran más. No sé hasta qué punto eso está comprobado científicamente, pero debe ser que viven más el uno para el otro, que no se dejan tanto de lado".

Pese a esto, la mujer ha optado por repetir la experiencia de la maternidad porque "es una renuncia muy agradable". A ella, ser madre le ha dado una gran satisfacción que defiende siempre ante los demás, que "se pierden otras cosas": "Te llena tanto que compensa al 200%".