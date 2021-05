Drew Barrymore se hace un tatuaje en directo con un claro mensaje

La actriz Drew Barrymore añadió un tatuaje a su piel durante su programa de entrevistas, un nuevo dibujo en su piel, que ya tiene una buena colección de tatoos.

Durante el programa una madre de dos hijos se hacía su primer tatuaje, un dibujo con las iniciales de sus hijos y poco después la actriz de ET se animaba a hacerlo ella misma.

Con la tatuadora ya preparada, Drew Barrymore explicaba qué se iba a tatuar: "Se me ocurrió esta frase y me la he estado repitiendo durante los últimos cinco años: hogar es el lugar en el que estamos".

"Si estás de vacaciones, o de alquiler o en una transición o pasando de una cosa a otra... si estáis juntos, ahí está tu hogar", afirmaba Drew Barrimore antes de escribirse ese mensaje en inglés: "Home is where we are", entre el nombre de sus hijas, Olive y Frankie, que llevaba ya tatuados en la muñeca y una pequeña paloma, también anterior.

"A mis hijas... si alguna vez veis este episodio... vosotras sois mi hogar y os quiero más que a nada. Sois la razón por la que mi vida tiene sentido, así que gracias", decía al acabar el programa la actriz, muy emocionada.