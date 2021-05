El PPCV convoca el XV Congrés per al 3 de juliol a València

La junta directiva del PPCV ha acordat aquest dijous la celebració del XV Congrés Autonòmic, que tindrà lloc el dissabte 3 de juliol en la ciutat de València.

Aquest conclave arriba després de la renúncia de l'encara presidenta, Isabel Bonig, a presentar-se com a candidata, mentre des de la direcció nacional apunten com a relleu al president de la Diputació i del PP d'Alacant, Carlos Mazón. També s'ha presentat com candidat l'alcalde d'Aiora, José Vicente Anaya.

Segons informa el partit, en la junta s'ha acordat la presentació de la ponència 'La Comunitat en el centre' i la composició del Comité Organitzador del Congrés (COC), que comptarà amb 13 membres i estarà presidit pel diputat nacional Luis Santamaría.

Els afiliats que desitgen participar en el procés electoral tindran 15 dies per a inscriure's. El termini de presentació de precandidatures es prolongarà fins al 14 de maig amb un mínim de suports de 90 avals.

Dos candidats

Les votacions per a triar els precandidats i als compromissaris es desenvoluparan en les seus locals en un dia per determinar. Els dos precandidats amb major nombre de vots seran proclamats candidats a la presidència autonòmica. Si algun obtinguera més del 50% o una diferència de 15 punts, serà proclamat únic candidat.

El nombre de compromissaris del congrés serà de 998. Tota la informació sobre els temps i terminis del Congrés, estarà a disposició en la seu i en la web del PPCV.

En concret, el COC està format per Luis Santamaría (president), Adrián Ballester (vicepresident), Andrés Martínez (secretari) i, com a vocals, Juan Carlos Caballero, Vicente Ibor, Amparo Folgado, Sota Ibáñez, Óscar Clavell, Mª Ángeles Pallarés, Juan de Dios Navarro, Magdalena Martínez, Silvia Fernández García, Ernesto Fernández Pardo.