Cvirus.- Turisme ja ha abonat més del 50% de les ajudes directes a les més de 5.000 empreses del sector

En total, ja són prop de 10 milions d'euros amb els quals la Generalitat ha bonificat al sector i es preveu que, en els pròxims dies, s'abone el total d'ajudes, que ascendeix a 18 milions d'euros, segons ha assenyalat el govern autonòmic en un comunicat.

Segons ha indicat Colomer, "també hem iniciat el pagament d'ajudes a l'oci nocturn, que és un dels àmbits que més ha patit i pateix en aquesta pandèmia", amb el que s'aconseguirà en total els 26 milions d'euros dirigits a més de 5.000 empreses "que venen a intentar mitigar, en alguna mesura, la grandària d'aquesta tragèdia", encara que ha admès que "és molt difícil afrontar-la".

Per a Colomer, "ara el més important és agilitzar el ritme de la vacunació" per a poder "recuperar al sector turístic, fonamental per a entendre la nostra economia i la nostra societat".

Des de finals de la passada setmana s'ha iniciat el pagament dels 18 milions d'euros destinats a una línia extraordinària d'ajudes directes per a empreses i professionals del sector turístic amb la finalitat de pal·liar l'impacte econòmic de la crisi patida per la covid-19.

SIS DESFAVORABLES

En total, Turisme ha rebut 4.054 sol·licituds, de les quals més del 50% ja han rebut el cobrament de l'ajuda corresponent, mentre que únicament sis d'elles han resultat desfavorables. Aquesta convocatòria estava dirigida a titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el registre de Turisme CV, titulars d'agències de viatges i empreses adherides als programes de CreaTurisme, L'Exquisit Mediterrani, Sicted i la marca de turisme musical Mediterranew Musix.

Aquestes ajudes són totalment compatibles amb aquelles engegades des de la Generalitat dins del Pla Resistir i amb les quals puguen arrancar en les pròximes setmanes.

Aquesta inversió de 18 milions realitzada des de Turisme Comunitat Valenciana se suma també als 12 milions que està previst invertir en el programa del Bo Viatgem, dirigit també a mantindre l'activitat del sector turístic, tant d'allotjament com a agències de viatge i oferta complementària, durant aquests mesos tan complicats per la falta de mobilitat i la situació provocada per la covid-19.

En eixe sentit, en la categoria d'allotjament s'ha rebut un total de 1.466 peticions d'ajuda, 814 d'elles ja s'han abonat en els últims dies. Així, està previst que s'abonen 7.671.200 euros als establiments d'aquesta categoria, dels quals més de 4,4 milions ja s'han pagat.

Per la seua banda, les agències de viatges ingressaran en els pròxims dies un total de 2.904.000 euros, corresponents a les 811 sol·licituds rebudes. A data d'aquest dijous ja s'ha abonat un total de 1.373.500 euros a aquest sector.

Des de Turisme Comunitat Valenciana es preveu ingressar un total de 7.328.500 euros entre les empreses de producte turístic. Ací s'arrepleguen aquells que formen part del programa CreaTurisme, de Sicted, l'Exquisit Mediterrani o Musix, que entre tots han presentat més de 1.700 sol·licituds d'ajuda. De moment, ja se'ls ha abonat prop de 3,5 milions d'euros.

OCI NOCTURN

Turisme CV ha abonat ja un total de 130 subvencions a l'oci nocturn, per un import total de 3.705.000 euros i dirigides establiments com a discoteques, sales de festes o pubs. En total, seran nou milions d'euros els que van dirigits aquest sector que porta tancat des del passat 17 d'agost de 2020 en compliment de les restriccions per a fer front a la covid-19.