Una dona dóna a llum a València a un bebé sa després de contraure la Covid-19 i estar ingressada un mes en Reanimació

La pacient va ingressar en l'hospital amb pneumònia bilateral per Covid a mitjan gener, embarassada de 22 setmanes. Després d'una complicació respiratòria greu va haver de ser ingressada en el servici de Reanimació, on va precisar de respiració extracorpòria per dispositiu ECMO durant quasi dos setmanes. Quasi al final de les 37 setmanes de gestació, va nàixer Marcus, amb 2.800 grams de pes i bon estat de salut.

Diàriament, durant eixes setmanes, un equip multidisciplinari format tant per especialistes en Reanimació i Pneumologia com per Obstetrícia i Ginecologia, a més de personal d'Infermeria, passava part dos vegades al dia a la seua família.

Tal com ha afirmat Alfredo Persales, director de l'Àrea Clínica de la Dona de l'Hospital La Fe, "la situació era de risc extrem per la gravetat de la malaltia, les setmanes de gestació, insuficients per a una viabilitat amb garanties de salut, i s'afegia la dificultat de no poder posar-la en posició de cap per avall perquè els seus pulmons es recuperaren millor. No obstant açò, esperàvem que millorara el seu estat, al mateix temps que féiem el possible per la seua salut de la mare i el bebé".

Pilar Argente, directora de l'Àrea Clínica d'Anestèsia i Reanimació de l'Hospital La Fe, ha afegit que "l'equip està format per professionals amb experiència i bona formació en el tractament de pacients amb ECMO, la qual cosa ha fet possible que Ianula haja tirat avant".

Actualment, Ianula té seqüeles degudes a la Covid-19 -molèsties en les cames-, però el seu estat general és bo i tant ella com el bebé es troben bé.