La condición de Rocío Carrasco para reanudar su relación con su hija, Rocío Flores

En repetidas ocasiones y mediante formatos como Supervivientes y El programa de Ana Rosa, Rocío Flores ha pedido que su madre, Rocío Carrasco, se ponga en contacto con ella para "arreglar las cosas". Y es que, según ella y la propia Olga Moreno, la joven ha intentado llamar en muchas ocasiones a su madre, que nunca le coge el teléfono.

Rocío Carrasco ya contó que no se sentía preparada para ello y que sus terapeutas no se lo recomendaban. La propia Sonia Cervantes, colaboradora habitual de Rocío: contar la verdad para seguir viva, ha declarado este miércoles durante la emisión de una nueva entrega del documental de La Fábrica de la Tele al respecto:

"El caso de Rocío Carrasco es de manual y, cuanto más veo de la serie, más entiendo la manera de ser de Rocío Flores", comenzó la especialista. Después, habló de que, en muchos episodios similares, recomendaba que los padres y las madres no intentaran acercarse a sus hijos si estos mismos no mostraban predisposición, pues esto supondría que volvieran a la casilla de salida en su tratamiento.

En las últimas semanas, mucho se ha especulado sobre una posible reconciliación entre madre e hija. Pero, en un contexto en el que la primera se sintiera preparada para ello, ¿Qué condiciones pondría? Carrasco ha sido muy clara:

Rocío Carrasco explica que no puede tener relación con una persona que ha intentado meterla en la cárcel y tiene un padre que no para de manipular, por mucho que sea su hija: “Quién quiera entender que lo entienda” (Episodio 9) #RocioVerdad9 pic.twitter.com/8bfeAnLxZf — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 5, 2021

"Yo no puedo relacionarme con nadie mientras esa persona (Antonio David) esté en medio, no puedo hablar con nadie que se relacione con él". La idea parece difícil, pues la joven no ha mostrado ni un ápice de duda respecto a su padre tras años negándose a hacer una mediación con su madre. Además, este miércoles, mientras se emitía el capítulo, subió una historia a su Instagram dejando claro que ni siquiera iba a ver el programa.

Hoy por hoy, sigue mostrando ese recelo en forma de provocación. No creo ser demasiado mal pensado si digo que esta historia que ha subido Rocío Flores a las 22:00 de la noche en Instagram, me parece toda una declaración de intenciones. #RocíoVerdad9 pic.twitter.com/PByeT21dAe — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 5, 2021

Sonia Cervantes dijo ante la condición de Rocío Carrasco para sentarse a hablar con su hija, algo que no hace desde que esta le propinó una paliza, que eso parecía algo casi imposible. Lo que sí añadió es que podría haber predisposición por parte de la joven para recibir la ayuda de terapeutas y así comprender la versión de su madre para que se propiciara ese acercamiento.