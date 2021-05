¿Por qué aceptó Rocío Carrasco separarse de su hija, Rocío Flores?

Este miércoles, Telecinco emitió un nuevo episodio de Rocío: contar la verdad para seguir viva. En él, Rocío Carrasco recordó cómo evolucionaron los acontecimientos después de la paliza que le propinó su hija, Rocío Flores.

Según dijo, su hija se convirtió en una completa desconocida para ella, llegó a sentir "miedo por su vida" y se sentía "enterrada en vida". Por ello, no se opuso al trámite que presentó Antonio David Flores, quien pidió unas medidas cautelares para que Rocío Flores no pudiera volver junto a su madre y se mudara definitivamente con él a Málaga.

Después, volvió a señalar a la prensa rosa: "Esto se ha utilizado mediáticamente para decir que hay un hecho truculento en mi vida y que mi hija no puede estar conmigo. Ese es el motivo. Soy yo la que se adhiere a esas medidas y dice: ‘concédalas usted, porque la niña a mi casa no puede volver".

Y es que, su hija, además de las agresiones físicas y psicológicas, la había intentado meter en la cárcel, motivos por los que aseguró que estaba aterrorizada y por los que su hija no debía volver a casa. "Ella tuvo la capacidad de hacer eso y de diseñar una línea de acciones con su padre. Temí por mi vida, tenía pánico, ella era alguien a quien no conocía. Yo la había parido, pero no tenía nada mío".

La opinión de Sonia Cervantes

"Vivía en el terror de alguien que no sabe lo que le depara al día siguiente. Lo peor que hay en el mundo es la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar. Yo estaba enterrada en vida. Cuando digo terror, es terror con todas las letras. Encima tienes que salir públicamente con buena cara y decir que todo va bien. Es terrorífico", explicó entre lágrimas.

Rocío Carrasco: "Yo estaba enterrada en vida" #RocíoVerdad9 pic.twitter.com/Dp1v3g2cl7 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 5, 2021

"No entiendo mayor acto de amor que el de Rocío Carrasco. Si esa niña se hubiera quedado en su casa, una de las dos no habría salido adelante, en ese acto de renuncia hay amor puro", opinó al respecto después la psicóloga Sonia Cervantes, colaboradora habitual del formato. "Los psicólogos estamos cansados de decirle a padres y madres que no acudan a sus hijos si no piden ayuda o muestran predisposición ellos mismos", concluyó.