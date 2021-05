Cvirus.-Aprobado el cierre perimetral en nueve municipios, ninguno por encima de mil, y se mantiene el nivel 3

20M EP

El Comité Territorial de alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Sevilla, reunido este miércoles, ha aprobado mantener el nivel de alerta 3 en toda la provincia y ha acordado el cierre perimetral de nueve municipios al contar con más de 500 casos Covid por cada 100.000 habitantes en 14 días, entre los que se encuentran El Viso del Alcor, Estepa y Marinaleda, nuevas localidades que estrenan restricciones, mientras que salen de ellas Casariche, Martín de la Jara, El Palmar de Troya, Peñaflor y Villanueva del Ariscal. Además, en esta ocasión no hay localidades con cierre perimetral y cese de la actividad no esencial, ya no que ninguna que supere la tasa de mil contagios.