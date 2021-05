Paula Bonet: "La funció de l'art és donar ferramentes per a concloure que hi ha mons plens de diversitat"

Així ho ha asseverat la creadora en la Trobada d'Escriptors de la Biblioteca Valenciana, on ha defès, a més, que la "il·lustració permet combinar dibuixos i paraules" i que hi ha molt lèxic que encara no hem construït que es pot plasmar amb la pintura. "Hi ha certes coses que no es poden nomenar fins que es pinten", ha afirmat.

Llicenciada en Belles arts per la Universitat Politècnica de València en l'especialitat de pintura, completa la seua formació a Santiago de Xile, Nova York i Urbino. Entre les seues obres literàries destaquen 'La Sed' 'Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión', 'La anguila' i la versió il·lustrada del de Tirant Lo Blanch, amb text adaptat per Josep Vicent Miralles

La seua obra més recent ha capitalitzat la conversa de l'autora amb els estudiants del IES Joan Fuster de Bellreguard i el Jordi de Sant Jordi de València. 'La anguila' es compon de dos treballs homònims que exploren el mateix des de diferents fronts: la literatura (Anagrama, 2021) i la pintura (Sala La Nau, Universitat de València, 2021).

Bonet ha indicat que no és autobiogràfica ni són memòries i que és un text que porta escrivint tota vida perquè "totes les obres són conseqüència de les anteriors".

"EL MASCULÍ NO ÉS L'UNIVERSAL"

Per a la creadora "el masculí no és l'universal" i cal parlar de la desigualtat de gènere que existeix encara perquè "la igualtat d'oportunitats és mentida i les referències sempre són masculines".

És una ferma defensora d'enaltir, en igualtat de condicions, l'experiència femenina i de denunciar "les violències que patim les dones simplement per ser dones i que són invisibilitzades pel sistema que sempre protegeix a l'home"

Paula Bonet ha avançat que continuarà pel camí de la ficció, després de la repercussió del seu llibre 'La anguila', encara que no ha desvetlat el seu pròxim projecte. També seguirà il·lustrant, pintant i amb els seus 'Cuadernos de viaje' iniciat abans de la pandèmia.