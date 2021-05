Violeta Mangriñán ha compartido, orgullosa, el resultado de su último retoque estético, para el que ha confiado en la doctora Carla Barber. En concreto, la influencer se ha sometido a un tratamiento antiojeras con el láser vascular.

La exconcursante de Supervivientes ha hablado del resultado en su Instagram: "Hace meses, la doctora Carla me dijo: 'Violeta, tengo un láser para las venitas de las ojeras que hace que te quede más limpia, como si llevases corrector".

"He venido hoy a hacérmelo y estoy... No he visto nada igual. No penséis que Carla me está pagando. De verdad, estoy flipando", ha expresado, visiblemente ilusionada.

Violeta Mangriñán muestra el resultado de su último retoque estético. INSTAGRAM

La colaboradora de televisión ha publicado, además, dos fotografías para comparar el antes y el después de la sesión de láser. El resultado lo ha notado "de inmediato": "Estoy sin filtro para que lo veáis bien. Las venas ya no están. Me ha dicho Carla que en dos días las tendré blanquitas".

La valenciana ha explicado que el láser vascular es "un tratamiento sencillo" y que, aunque "los disparos con láser duelen un poquito", se trata de una molestia "soportable". "Es muy rápido y los resultados se ven al instante", ha aclarado.

Por su parte, Carla Barber, quien también ha intervenido a otras personalidades, como a su pareja, Diego Matamoros, o a su suegro, Kiko Matamoros, afirma que el láser vascular "acaba con las venas reticulares profundas hasta corregir los efectos de las arañas vasculares molestas y antiestéticas que aparecen alrededor de la ojera, la nariz o las mejillas en el caso de la rosácea vascular". El tratamiento "es seguro para todo tipo de piel y durante todo el año".

Violeta Mangriñán muestra el resultado de su último retoque estético. INSTAGRAM