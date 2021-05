La publicación del novio de Rocío Flores que parece ir dirigida a Rocío Carrasco: "El que está es porque quiere estar"

La docu-serie de Rocío Carrasco está tocando todas las partes de la historia de la familia Mohedano, y, al margen de su hija y su ex, hay otras personas que se están pronunciando. No solo Olga Moreno, que se está sincerando en Supervivientes sin haber visto la mayoría de episodios, sino también el novio de Rocío Flores.

Manuel Bedmar, la pareja de la joven desde hace más de 4 años, se ha valido de una sencilla reflexión que ha compartido en sus stories de Instagram y que parece ir dirigida a la situación que vive su novia con su madre.

"No se puede obligar a alguien a que te escriba, a que te llame, a que esté contigo, ni mucho menos a que te quiera. El que está es porque quiere estar", ha compartido el joven.

'Story' de Manuel Bedmar, novia de Rocío Flores INSTAGRAM

Esto parece estar relacionado con la nula relación de Rocío Flores con su madre y las diferentes veces que ha intentado ponerse en contacto con ella, algo que no ha podido darse a causa de que el equipo de profesionales le ha recomendado a Rocío Carrasco que no hiciera porque no estaba preparada.