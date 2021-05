Kiko Jiménez asegura que la familia de Rocío Carrasco conocía la agresión de Rocío Flores, aunque ahora lo niegen

Este fin de semana, Kiko Jiménez se sometió al polígrafo en Sábado Deluxe para hablar de todo lo que vivió con la familia Mohedano y Flores cuando era novio de Gloria Camila. Según contó, tras sus respuestas, le llegaron algunas amenazas, pero eso no ha impedido que siga contando sus vivencias y se haya vuelto a sentar este martes en Sálvame para responder algunas preguntas que se quedaron en el tintero.

Una de ellas fue sobre el uso que hizo Antonio David de su hija Rocío Flores en GH VIP 7, la cual fue su defensora. "¿Te consta que en GH VIP no querían a Antonio David como concursante y él propuso que su hija lo defendiera para venderse mejor?", le preguntó Jorge Javier Vázquez y salió que decía la verdad.

"Lo sé porque me lo han contado, pero también tengo yo mi propia intuición por cosas de hace años", ha añadido. "Su intención siempre fue ir a Supervivientes, aunque finalmente fue GH VIP, pero a él solo no lo querían. Entonces estaba la propuesta de que fuera su hija, por ella sí había interés".

Luego va de padre perfecto, que nunca ha utilizado a sus hijos para ganar dinero...

"Él fue el que dijo 'Voy yo a Supervivientes y mi hija en plató me defiende'. Le dijeron que no, que fuera su hija y él la defendiera. Como esa opción no le valía la pena, dijo que no. No le interesaba a él económicamente, porque un concursante cobra muchísimo más. Todo eso estaba yo presente", ha explicado el actual novio de Sofía Suescun.

"Volvemos a GH. Cuando entramos, yo tengo la mosca detrás de la oreja, pero yo nunca me imaginaría que Rocío Flores estaría en el plató. Yo me enteré estando dentro de la casa", ha continuado explicando y ha dicho que le extrañó, pues ha asegurado que "ella odia y detesta la televisión".

La familia era conocedora de la agresión de Rocío Flores a su madre

Pero después, Kiko Jiménez ha respondido a una pregunta que ha dejado a los colaboradores con la boca abierta: "Antes de hacerse pública, ¿toda la familia era conocedora de la paliza que Rocío Flores le dio a su madre?".

El extronista ha dicho que sí, y el polígrafo ha determinado que decía la verdad, algo que ha sorprendido enormemente, ya que parte de la familia, después de conocerse este episodio, aseguraron que no lo sabían.

"Todos lo sabían: Rosa Benito... Lo hemos hablado muchísimas veces", ha asegurado y después ha criticado la actitud que tiene la familia con Rocío Carrasco: "Date cuenta de la preocupación de ellos, que arremeten por otro sentido o desacreditan en vez de preocuparse realmente por lo que le pasó a Rocío Carrasco".