Parece ser que Rocío Flores ha decidido hablar y se ha posicionado como la defensora oficial de su padre y de Olga Moreno. La hija de Rocío Carrasco ha vuelto a aparecer en El programa de Ana Rosa como colaboradora para analizar el concurso de la mujer de su padre en Supervivientes y para dar su opinión como exconcursante.

Tras emocionarse este martes en directo en el programa presentado por Carlos Sobera al hablar de su relación con Olga Moreno, la nieta de la más grande ha vuelto a agradecer a su madrastra cómo se ha portado con su hermano y con ella. "No la llamó mamá, pero la puedo considerar como mi segunda madre, y esto eso no quiere decir que le quite el valor a mi madre. Mi madre es mi madre, Olga es Olga, pero Olga es una persona que lleva conmigo mucho tiempo y forma parte de mi vida", ha empezado diciendo Rocío Flores.

Después de aclarar el tema de Olga, Alessandro Lecquio le ha preguntado por la serie documental de Rocío Carrasco y si su testimonio ha hecho que cambie la visión que tiene sobre su padre y su familia. "Lo que yo he vivido nadie me lo puede quitar, empezando por ahí, porque yo lo he vivido", ha aclarado la exsuperviviente. Ro Flores ha puntualizado que ahora está centrándose en su salud mental y en afrontar todo lo que está pasado con calma.

El peor momento para Rocío Flores

La colaboradora ha confesado que, incluso, está "en proceso" de recibir ayuda profesional para afrontar sus problemas. "Obviamente no es el mejor momento de mi vida, diría que es el peor, quitando las dos pérdidas importantes que tuve en mi vida, la de mi abuela materna y abuelo paterno, pero te digo que sí, claramente", ha añadido la hija de Rocío Carrasco.

Joaquín Prat volvía a incidir sobre la serie documental y le ha vuelto a preguntar sobre las evidencias que su madre ha mostrado en televisión y si las conocía. "Yo te digo lo que he vivido, es lo que sé y es lo que he vivido", ha vuelto a sentenciar Flores. "Ya, pero uno vive su vida y descubre cosas, van cayendo mitos...", ha vuelto ha insistir el presentador haciendo referencia a Antonio David.

No cuestiona el papel de Antonio David como padre ni marido

La hija del excolaborador de Sálvame ha sido tajante sobre su padre y ha asegurado que nunca ha llegado a cuestionar su papel de padre. "Estoy siendo una persona bastante objetiva, cuando veo que mi padre ha hecho algo que no ha estado bien, independientemente de la serie, he sido la primera persona que ha hablado con mi padre y le he dicho las cosas que no me parecen bien", ha comentado Rocío Flores.

Rocío Flores, tras las pruebas aportadas por su madre: "No seré quien juzgue un matrimonio de dos personas" #AR5M https://t.co/XVYhtyeh2S — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 5, 2021

Marisa Martín-Blázquez ha querido poner el foco en pruebas concretas aportadas por Rocío Carrasco como las facturas de hotel que justifican que sí fue a ver a su hija cuando estuvo ingresado en el hospital. Su hija ha fruncido el ceño y ha contestado: "No voy a ser la persona que juzgue un matrimonio de dos personas". Los colaboradores han seguido insistiendo y Rocío Flores ha sentenciado que no piensa seguir opinado sobre el documental.