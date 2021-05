Campo destaca la importància d'adoptar des dels governs mesures internes sobre sostració internacional de menors

Així mateix, ha exposat que aquestes iniciatives han d'encaminar-se a "facilitar una informació completa i clara de com actuar" en eixos casos. Campo ha ressaltat que "a Espanya la Llei d'Enjudiciament Civil regula un procediment judicial específic", que ha estimat "àgil". Així, ha assenyalat que aquest "està permetent que la justícia espanyola resolga" en "un termini relativament curt" aquests conflictes "en els casos en els quals el menor és troba a Espanya".

El titular de Justícia s'ha pronunciat així a València, on ha presidit l'entrega del XXIII Premi d'Estudis Jurídics Universitaris Manuel Broseta Pons, que ha rebut la graduada en Dret i en Administració i direcció d'empreses Virginia García amb la monografia 'Sustracción Internacional Parental de Menores: Acuerdos Bilaterales y Procesos Nacionales'.

L'acte l'han presidit també el president de la Fundació Professor Manuel Broseta, Vicente Garrido, i la degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, Auxiliadora Borja, i han assistit autoritats de l'àmbit judicial, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la delegada del Govern, Gloria Calero.

Juan Carlos Campo ha agregat que "són vàries les actuacions" que s'han engegat des d'aquest departament "perquè el procediment de restitució s'active de manera urgent" en aquells casos en els quals "la sostració és troba consumada i el menor haja sigut traslladat a un altre país de forma il·lícita".

En aquesta línia, ha a el·ludit al "protocol d'actuació" consensuat amb els ministeris d'Interior i Afers exteriors amb la finalitat de "aclarir l'actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de la xarxa espanyola d'ambaixades i consolats quan un menor ha sigut sostret des d'Espanya".

Després d'açò, Campo ha insistit en la conveniència de tindre informació per a saber com actuar en aquestes situacions i ha dit que és "fonamental" que els progenitors afectats ho coneguen per a "evitar passos en fals que únicament retardarien l'inici del procediment i facilitarien l'arrelament del menor en el país estranger".

En aquest punt, el ministre ha subratllat que aquest 5 de maig, Justícia, al costat d'altres departaments del Govern central, llança "la primera fase d'una campanya institucional sobre sostració internacional de menors" amb la finalitat de "informar tant als ciutadans com a les institucions sobre les possibles vies d'actuació" davant aquests casos.

"La campanya distingeix, d'una manera clara i visual, els diferents escenaris davant una possible sostració i les vies d'actuació en cada cas. No s'ha d'actuar de la mateixa manera si el país en el qual és troba el menor és part del Convenio de la Haya 1980-sobre aquesta matèria- o si no ho ha subscrit. És important des d'un primer moment seguir la via adequada, que permet actuar amb l'exigible rapidesa", ha explicat.

Campo ha comentat que la sostració internacional de menors desperta "cada vegada més interés entre els mitjans de comunicació, els operadors jurídics i el públic en general" i ha afirmat que per açò, els "esforços és concentren" no solament en "la tramitació i seguiment dels casos" sinó també a "visibilitzar a través de campanyes informatives tant la seua dimensió com els procediments a seguir".

"PRIORITÀRIA"

El ministre de Justícia ha valorat el "interessant" treball de Virginia García, que va cursar el Grau de Dret en l'Universitat Catòlica de València entre 2014 i 2018 amb 19 matrícules d'honor, i ha assegurat que gira entorn d'una matèria "prioritària per al ministeri i per a tota la societat".

Juan Carlos Campo ha felicitat a la guardonada pel premi, pel seu expedient i trajectòria acadèmics, per la "qualitat" de la seua monografia i per haver-se centrat, amb "enorme encert", en un tema "difícil". Ha agregat que és una matèria que coneix "molt de prop" per ser el Ministeri de Justícia "en l'actualitat l'autoritat central espanyola en la matèria" i per intervenir "d'una manera activa en la tramitació d'aquests sempre difícils procediments".

"COMPONENT HUMÀ"

Igualment, ha destacat el "component humà sobredimensionat" i "emocional" d'aquests assumptes. "Cada cas de sostració internacional de menors és un repte, que tramitem amb la màxima delicadesa, pels interessos en joc i pels drets que és veuen afectats. Un repte per l'exigible i obligada rapidesa en l'actuació per a evitar l'arrelament del menor en el país en el qual és troba sostret i per la dificultat afegida de la dimensió internacional, que exigeix interlocució àgil i fluïda amb l'altre país", ha declarat.

El ministre ha detallat que en els últims cinc anys el Ministeri de Justícia ha tramitat 922 expedients de sostració, 513 actius -el menor és sostret d'Espanya i està en un altre país- i 409 passius -el menor està sostret en territori espanyol-. Ha apuntat que aquesta xifra no mostra tota la realitat internacional perquè l'autoritat central "no intervé en tots els procediments" però ha dit que pot ser una "mostra representativa".

Així mateix, ha valorat el paper del Convenio de la Haya 1980 en aquest àmbit i que ja siguen cent els països que ho han subscrit després de 40 anys des del seu naixement. "És important que cada vegada s'adherisca un major número de països" al document, ha assenyalat.