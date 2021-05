Ros sobre els 5.000€ desapareguts del Palau: "El cas s'ha arxivat de moment a l'espera de si sorgira novetat"

"En principi, no tenim cap prova de res, però les investigacions sempre poden destapar de sobte una novetat", ha comentat a Europa Press després de la presentació del programa d'activitats commemoratives del 25 aniversari de l'Orquestra Filharmònica de la UV (OFUV) que ha tingut lloc aquest dimarts en la Nau.

La investigació, que va començar al setembre de 2020, ha sigut arxivada al no poder "identificar a ningú com a autor", segons va informar eixe mateix dia el diari Las Provincias a partir de l'informe policial resultant del procés. Així mateix, aquest periòdic indicava que no es descarta que poguera produir-se un error en el recompte dels diners.

Els responsables del Palau de la Música van denunciar la falta d'aquests diners després d'adonar-se a la volta de les vacances que faltaven uns 5.000 dels diners de la taquilla. Aleshores van informar d'aquest fet als servicis jurídics, que van instar a complir el protocol en aquest tipus de casos i interposar la corresponent denúncia davant la Policia.

"NO HI HA INDICIS D'ERROR COMPTABLE"

Preguntat per la possibilitat que poguera haver-se produït un error en el recompte dels diners, que no descarta l'informe policial, Ros ha assegurat que "no apareix ni existeixen indicis que haja sigut un error comptable". "Però de moment nosaltres seguim totes les instruccions que ens diu la Prefectura", ha reiterat.

Després de la decisió policial d'arxivar la investigació que es va conéixer dilluns passat, el Palau va tancar l'expedient informatiu intern que tenia obert sobre el robatori, segons van indicar a Europa Press fonts municipals.

Sobre possibles actuacions futures per part de l'auditori valencià, Ros ha explicat que "el Palau ja ha fet tot el que havia de fer seguint tots els passos que ens ha dit la Prefectura Superior de Policia".