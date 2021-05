Juan Carlos Monedero considera que quien gana 900 euros y vota a la derecha... "No son Einstein"

El exdirigente y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha lamentado este miércoles los resultados electorales que han dado la victoria a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, cuyo partido asegura que está "muy escorado hacia la extrema derecha".

Así, Monedero ha condenado el "trumpismo" de la presidenta regional en una entrevista en la Cadena Ser, donde también ha lamentado la "burbuja" en la que considera que viven unos dos millones de madrileños. "Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein. Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando", ha aseverado.

💥 @MonederoJC, cofundador de @PODEMOS, respon a la polèmica per les gravacions @okdiario:



“Els que guanyen 900 euros i voten a la dreta no em semblen Einstein (...) quan tens una consciència falsa de la realitat i votes als teus botxins, t'estàs equivocant"#AquíMadrid pic.twitter.com/J9izHFqPI8 — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) May 5, 2021

El cofundador de la formación morada cree que hay madrileños que "son capaces de perder de vista que Madrid es el lugar donde más ancianos han muerto en las residencias por culpa de la gestión de Ayuso", y ha lamentado que este miércoles sea "el día en que amanece la democracia muy golpeada en Madrid y hay el riesgo de que se nos incendie el país".

Así, Mondero considera que "a veces nos faltan elementos intelectuales y recursos para entender lo que necesitamos", y resalta que "una persona está cobrando 900 euros precisamente porque Pablo Iglesias logró que se subiera el salario mínimo en este país".

También ha reconocido que el resultado de Podemos "no es bueno" y ha condenado el "acoso" sufrido por Pablo Iglesias. "Ayer hablé con Pablo, le dije que me alegraba por él porque es muy duro estar en la política. Constantemente nos están acosando en nuestra vida cotidiana". Ha asegurado que los ataques a Iglesias "no los he visto desde los ataques a Azaña en la Segunda República", aseverando que han sido fruto de "una estigmatización irracional".