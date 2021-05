Un concejal del BNG de Tomiño (Pontevedra) dimite tras la "polémica política" después de golpear un coche aparcado

Troncoso ha explicado a Europa Press que los hechos ocurrieron de noche, cuando dio un golpe con su coche a otro aparcado. Tras ver que no había nadie en el vehículo, decidió esperar al día siguiente para avisar a la Policía Local, que contactó con los dueños. Así, dieron parte amistoso y "no hubo problema ninguno", ha mantenido. "No hubo huida ni escapada", ha aseverado.

En este contexto, ha lamentado que desde entonces se ha generado polémica porque "la oposición quiso usar -este suceso- políticamente". "No hay más argumento que el político. Se fue armando una bola y no me quiero ver involucrado en dimes y diretes", ha manifestado.

En una publicación en redes sociales, el edil explica que "los daños que fueron provocados por -su- vehículo a otro fueron asumidos y resueltos con el propietario al día siguiente del accidente, dado que se produjo por la noche". "En ningún caso hubo intención de eludir responsabilidad alguna", ha zanjado.

"Por mi parte, considero que aquel día mi comportamiento pudo no estar a la altura y que tal vez, sin intención, falté a la ejemplaridad que se espera de las personas que ocupamos un cargo público", ha agregado a continuación.

En todo caso, ha lamentado "profundamente que un incidente que está resuelto amistosamente esté generando multitud de versiones falsas de los hechos", así como "también que haya quien pretenda vincular estos hechos con la acción de gobierno municipal de Tomiño, intentando atacar políticamente".

DIMISIÓN

Por todo ello, y debido a que, ha dicho, no tiene "apego al cargo público", decidió presentar su dimisión, la cual se hará efectiva este miércoles. Así, en redes sociales ha agregado que "después de varios días de reflexión" presentó ante la alcaldesa su renuncia "con el fin de esta situación deje de afectar a -su- familia y a las personas que -le- rodean".

A colación de ello, ha trasladado que se siente "orgulloso y agradecido" de haber sido concejal del BNG en el Ayuntamiento de Tomiño desde 2015 y de haber "trabajado y aportado" su grano de arena al "proyecto colectivo de la transformación" de la localidad.