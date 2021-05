Una encuesta da la victoria a Ayuso con al menos 62 escaños aunque necesitaría a Vox para gobernar

Isabel Díaz Ayuso ganará con holgura las elecciones madrileñas celebradas este 4 de mayo, aunque seguirá necesitando el apoyo de Vox para gobernar. Así lo muestra un sondeo telefónico realizado por GAD3 para Radio Televisión Madrid (RTVM) en los últimos días, que no contempla la sorpresiva victoria de la izquierda ni en la horquilla más baja de diputados. El PSOE obtendría la segunda plaza no muy lejos de Más Madrid y Ciudadanos se quedaría sin representación en la Asamblea madrileña.

Según la encuesta, el PP obtendría el 43,7% de los sufragios, 21 puntos más que los cosechados hace dos años por la actual presidenta de la Comunidad. Esto supondría que Ayuso sacaría entre 62 y 65 escaños, cerca de la mayoría absoluta, que está situada en los 69 diputados. Este año ha crecido el número de escaños en juego de 132 a 136 por el crecimiento de la población.

Con ese dato, Ayuso podría gobernar con el apoyo externo de Vox, que sería la cuarta fuerza con el 9,2% de los apoyos y entre 12 y 14 diputados. Rocío Monasterio mejoraría en un punto los resultados de 2019 y la suma de ambas formaciones conservadoras superaría la barrera de la mayoría absoluta por al menos tres diputados. Ciudadanos, que fue parte del Gobierno de coalición hasta la convocatoria electoral, se quedaría fuera de la cámara regional pese a la apuesta de Inés Arrimadas por Edmundo Bal como candidato.

El bloque de la izquierda volvería a ver cómo se le escapa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace 26 años por el PP. Todo ello, pese al gran aumento de la participación, un dato que veían clave para derrocar a Ayuso. El PSOE sería así segunda fuerza con el 18,4% y entre 25 y 28 diputados. El candidato Ángel Gabilondo, que ganó los comicios de 2019, perdería más de 8 puntos, aunque conseguiría que Más Madrid no le adelantara.

Y es que, el buen dato de la formación de Mónica García, que obtendría el 16,1% y entre 21 y 24 diputados, le convertiría en tercera fuerza. Hace dos años, con Íñigo Errejón en la cabeza obtuvieron el 14,69% de los apoyos y 20 escaños.

Por su parte, Podemos sería última fuerza con el 7,9% y entre 10 y 11 diputados. El ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dio el salto ante el potencial peligro de que la formación no superase la barrera electoral del 5% necesario para sacar representación, como le pasaría a Ciudadanos según el sondeo de GAD3. Este objetivo lo conseguirían (sumando tres puntos más que los votos que obtuvo Isa Serra), aunque no sería suficiente para que la izquierda sumara, pues en la horquilla más alta de las posibilidades, los socialistas, Más Madrid y los morados obtendrían 63 diputados, a seis de la absoluta.