Cvirus.- L'ús de la mascareta augmenta la prevalença de les afeccions de les parpelles, segons els experts

Sobre aquest tema, ha explicat que amb l'ús de la mascareta és inevitable que respirem aire calent que acaba per afectar als ulls el que provoca un increment de les patologies palpebrals tant en les urgències com en les consultes del dia a dia.

Així, afeccions com la blefaritis, mussols o èczemes palpebrals són les més freqüents en les consultes, especialment en els últims mesos com a conseqüència de l'ús continuat de les mascaretes.

Per aquest motiu, la doctora Sánchez-Minguet ha recomanat tindre una bona higiene palpebral "amb productes específics de manera rutinària". A més, ha assenyalat que seria aconsellable "si és possible, dedicar un temps, una vegada per setmana, a aplicar prèviament calor sec local durant un o dos minuts, i posteriorment a realitzar el llavat".

En aquest sentit, ha recordat els beneficis de realitzar una lubricació diària dels ulls, "especialment a les nits, per a evitar els problemes de sequedat ocular". En qualsevol cas, ha insistit que davant qualsevol problema o dubte que puga sorgir, és convenient acudir als especialistes perquè valoren un tractament més específic.