Puig demana el pròxim líder del PPCV que "no es deixe arrossegar a l'extremisme" i tinga "voluntat d'arribar a acords"

Puig, en una visita a Alacant, ha mostrat el seu "màxim respecte" cap al PPCV, que "ha de decidir qual és el seu futur" i cap a Bonig, que "per les seues raons ha decidit no continuar". En eixe sentit, ha defès que la política "no es pot alinear en la confrontació ni en la desqualificació de l'adversari" perquè la política "no va d'enemics, simplement va de persones que pensen diferent i que han d'arribar a acords".

Per açò, ha assenyalat que li agradaria que el PPCV, "siga qui siga qui ho lidere", seguisca "ancorat en valors democràtics i que no es deixe arrossegar cap a la polarització ni els extremismes i que tinga voluntat d'arribar a acords".

Puig ha recalcat que el govern valencià "sempre" ha estat en aquesta posició i confiat que quan el PP concloga el seu procés intern per a triar al seu nou líder "estiga en condicions parlar i d'avançar en coses que afecten a tota la Comunitat Valenciana". "L'esperit del diàleg forma part de l'ADN del Botànic", ha postil·lat.