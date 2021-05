Lissy: "Busco un chico en 'First dates' que no tenga tabúes en el sexo y en el amor. Soy un poco golfilla"

"He venido a First dates para conocer el amor. Soy manicurista y me gusta arañar con mis uñas de garras", aseguró entre risas Lissy en su presentación este lunes en el programa de Cuatro.

Carlos Sobera quedó impresionado al verla entrar en el restaurante: "¡Estás impresionante!", exclamó. "Soy una chica del momento, espontánea, carismática, me gusta el maquillaje, las pelucas, las uñas. Quien esté conmigo va a tener varias 'Lissys', porque soy variedad en una sola persona", afirmó la comensal.

"A ti te tienen que sobrar los pretendientes", comentó Sobera. "Si, me sobran, no te voy a mentir, pero necesito algo que me prenda y vivir una experiencia diferente", explicó Lissy.

"Busco un chico que sea sexy, que le guste hablar, compartir, viajar y muy trabajador, como yo", afirmó la manicurista. "Que le guste conocer y experimentar cosas diferentes, que no tenga tabúes en el sexo y en el amor", añadió, mientras que el presentador aseguró: "Que peligro tienes...".

Sobre sus amores pasados, la dominicana destacó que "me enamoré una vez de verdad, pero no funcionó, me fue infiel y no lo entiendo". Sobera contestó: "¡Yo tampoco!". La manicurista añadió que "yo soy un poco golfilla, pero estaba dispuesta serle fiel, pero él no".

Su cita fue José: "Me defino con dos palabras: Trabajador y degenerado", mientras que Lissy, nada más verle comentó: "Este hombre es sexy, es lo primero que me ha pasado por la cabeza".

La atracción entre ambos fue palpable desde los primeros momentos cuando se conocieron en la barra y Lissy arañó el brazo del murciano para explicarle su profesión: "¿Puedes hacerlo más fuerte? Es que yo soy un poco animal", admitió el jardinero de Mazarrón.

"Se está tornando un poco animal esta cita así que mejor llévalos a la mesa", sugirió el barman, Matías Roure, al presentador. "¿Tú qué haces cuando te estresas?", le preguntó Sobera a José: "Me da calor, sudo y me quito la ropa", respondió.

"¿Y tú?", quiso saber el presentador dirigiéndose a Lissy: "Me hago una paja. Si estoy sola, me masturbo", dejando con los ojos como platos a Sobera: "Va sin miedo", añadió el murciano.

Como podía ser de otra manera, en la cena siguieron conectando, buscando puntos en común como el trabajo o las aficiones para tener un futuro como pareja fuera del local de Cuatro.

Los dos se tomaron el postre en le reservado donde bailaron y se besaron con pasión, olvidándose por completo de las cámaras del programa: "No me esperaba conocer a alguien tan lanzada, exuberante y valiente como Lissy", reconoció José.

Al final, como todos los espectadores esperaban, los dos quisieron tener una segunda cita: "Como no querría, si es una fiesta, solo te lo puedes pasar bien con ella", admitió el murciano.