Arranca este martes el plazo para que comercios y hostelería se adhieran a los Bonos Impulso de la Diputación de Lugo

De ello ha informado el presidente de la institución provincial, José Tomé, en un comunicado remitido a los medios, en el que detalla que esta medida se enmarca en el Plan Impulso de la economía de la provincia y con ella se prevé inyectar más de 1,5 millones de euros en el comercio y la hostelería de Lugo.

En concreto, pueden adherirse todos los pequeños comercios, locales de hostelería y hospedaje, siempre que desarrollen su actividad en cualquiera de los 67 ayuntamientos de la provincia.

La Diputación de Lugo ha destacado que no existe límite de establecimientos, por lo que todas las empresas y autónomos del sector podrán participar, teniendo en cuenta que no se podrá canjear lotería, bebidas alcohólicas no alimenticias ni tabaco.

En la página web de la Diputación se habilita un espacio específico donde los negocios podrán completar el correspondiente formulario. Asimismo, la institución provincial habilita el teléfono 982.260.204 y el correo electrónico bonoimpulso@deputacionlugo.org para cualquier duda que pueda surgir durante el proceso o sobre el programa.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, la institución provincial publicará la lista de establecimientos participantes y hará llegar a cada local admitido un indicativo de su adhesión en el programa. El cartel se deberá colocar en un lugar visible, facilitando así que los vecinos sepan en qué establecimientos pueden canjear los Bonos Impulso.

En concreto, la diputación destina 510.000 euros para los Bonos Impulso pero prevé que "su efecto multiplicador consiga transformarlos en más de 1,5 millones ya que cada vale tiene un importe de 30 euros y las personas para poder usarlos deberán hacer una compra o una consumición mínima de 60 euros.

De este modo, se repartirán 17.000 bonos de 30 euros cada uno entre la población de la provincia, de tal forma que las personas beneficiarias gasten su bono en el ayuntamiento en el que residen.

"Esta medida nace con el propósito de que haya actividad económica en todos y cada uno de los 67 municipios que conforman Lugo, por eso cada persona que tenga un bono solo lo podrá gastar en los establecimientos adheridos de su municipio", señala el presidente.

Así, en cada municipio habrá un reparto equitativo de los bonos siguiendo criterios objetivos como la población, el número de personas en situación de desempleo y de empresas dadas de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). En base a eso, la Diputación establece un mínimo de 20 vales para los municipios más pequeños y un máximo de 5.000 para los más grandes.

"Una gran parte de los autónomos y de las pequeñas empresas atraviesan momentos difíciles, lo sabemos, por eso queremos ayudar a su recuperación con esta importante medida", señala José Tomé.

SOLICITUDES

Los vecinos de la provincia podrán realizar la solicitud una vez termine la fase de adhesión de los establecimientos, pero antes de que se abra el plazo, la institución provincial informará a través de su página web, de las redes sociales y de los medios de comunicación de las fechas e fórmulas para poder conseguir los Bonos Impulso.

Su asignación será por orden de presentación de solicitudes, respetando el número mínimo y máximo establecido por ayuntamiento y fijando en esta primera fase de asignación un máximo de un bono por persona. El plazo para canjear los bonos, que irán destinados a las personas mayores de 18 años, finaliza el 31 de agosto.