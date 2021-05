Cs destaca su apoyo al avance de la ampliación del tranvía y pide celeridad en la tramitación

En un comunicado, Pimentel ha señalado que, cuando se sentó a negociar la ampliación del tranvía, puso sobre la mesa que el proyecto "sólo tendría sentido si iba acompañado de la solicitud de los fondos europeos que lo financiaran" y que, en caso contrario, "Ciudadanos no apoyaría esta iniciativa, porque no tendría sentido". "Ahora, con la confirmación oficial de esta subvención, queda claro que la exigencia de Ciudadanos no era un brindis al sol sino un objetivo alcanzable que permitirá a Sevilla afrontar esta revolución de la movilidad sin afectar a la calidad de los servicios municipales", ha señalado.

Pimentel ha indicado que los casi 20 millones concedidos por el IDAE "van a permitir también una apuesta clara por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad" a través de la ejecución del proyecto de dos grandes corredores verdes en las avenidas de Luis de Morales y San Francisco Javier, que van a suponer "una revolución verde para el barrio de Nervión" y "un aumento de la masa arbórea". Así, ha añadido que "lo que teníamos claro desde Ciudadanos es que las obras de ampliación del tranvía no podían suponer en ningún caso una merma para el patrimonio verde de las calles y aceras afectadas" y "eso va a ser posible gracias a las exigencias de Cs".

"De hecho, en ambas avenidas se incorporarán entre 350 y 450 nuevos árboles, que crearán un espacio de sombra de 15.000 metros cuadrados, con los que mejorar la vida y la salud de los sevillanos", ha indicado.

El líder de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha advertido de que, una vez concedida esta subvención, "es urgente que el gobierno municipal actúe con la mayor celeridad posible" y que "no cometa el error de eternizar los plazos y trámites administrativos", algo que "ya ha sufrido nuestra ciudad en anteriores ocasiones y, por desgracia, con demasiada frecuencia".

En este sentido, ha añadido que "lo que está en juego, además de la adecuación de esta infraestructura y la construcción de los dos corredores verdes, es una gran oportunidad para reactivar la economía de nuestra ciudad", ya que "estas obras de ampliación del tranvía van a suponer un impulso para el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia actual". Además, "supondrá también un aliciente para la generación de nuevos puestos de trabajo y el impulso de la inversión público-privada", algo "necesario" ante "las preocupantes cifras de desempleo que afectan a nuestra ciudad y, en especial, a los más jóvenes", ha dicho.

Pimentel, que ha participado este lunes en una reunión informativa sobre este asunto con empresarios y agentes sociales de la ciudad, ha querido transmitirle a este colectivo que "la obra de la ampliación del tranvía es una oportunidad más, quizás de las más importantes, para iniciar cuanto antes la reactivación social y económica de nuestra ciudad" y que, además, "supondrá un gran revulsivo en materia económica, social, verde y también de movilidad".

"Con este proyecto, Ciudadanos ha vuelto a demostrar que somos un partido útil, moderado y con sentido común, que es capaz de anteponer el interés de todos los sevillanos por encima de las maniobras partidistas, y que nuestros compromisos con la sociedad se cumplen", agrega. De hecho, indica que "se ha puesto de manifiesto con la confirmación de que la obra del tranvía va a costar lo mínimo a los sevillanos". Así, ha añadido que "lo exigimos al gobierno, lo prometimos a los sevillanos y lo hemos cumplido".