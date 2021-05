Disponer de un pequeño balcón o terraza es la oportunidad perfecta para cultivar algunas de las plantas de exterior por excelencia, las cuales pueden ser de diferentes variedades y poseer necesidades distintas, algo que también hay que tener en cuenta.

Aunque cada planta va a necesitar unos cuidados, lo primero que hay que tener en cuenta en las plantas de exterior para el balcón es si este está orientado al norte o al sur, ya que de ello dependerán las horas de sol y la luminosidad que van a recibir las plantas.

Después, también habrá que prestar atención al riego, ya que algunas plantas pueden necesitar más o menos frecuencia de agua según la estación, si está en fase de crecimiento o floración o según ubicación en la que se encuentre.

Algunos ejemplos de plantas perfectas para el balcón

La planta por excelencia que llena y decora los balcones de numerosos pueblecitos y dan esa imagen tan rural y característica son los geranios, que se identifican por su variedad de colores y su aroma. El geranio es una planta perenne y una de las más cultivadas en verano, ideal por su gran resistencia y fáciles cuidados.

Además del geranio común, existen otras variedades muy populares en nuestro país como, por ejemplo, la gitanilla, el pelargonio de pensamiento o el geranio de hojas de piedra, según indican desde Verdecora. Estas variedades también son fáciles de cuidar y muy vistosas, pero requieren temperaturas templadas y cálidas. No toleran el frío ni las temperaturas inferiores a 10ºC.

Por otro lado, en la misma línea de plantas para el balcón con flores vistosas, no hay que perder la oportunidad de contar en la colección con la caléndula. Sus hojas verdes resaltan el color amarrillo intenso o anaranjado. Lo mejor de esta planta es que necesita mucha luz y puede estar a pleno sol, per también tolera la semisombra y las temperaturas por debajo de -3º C. Además, se usa como planta comestible y en cosmética gracias a sus propiedades.

Si se quiere seguir adornando el balcón con flores vistosas y coloridas de cara al exterior, los tulipanes son otro tipo de planta exterior, anual, que necesita sol o semisol, pero que requieren un riego moderado y que dan sus coloridas flores durante el mes de marzo y abril.

También la dragonaria es una planta de exterior que prefiere las exposiciones al sol, pero que pueden vivir igualmente en la sombra, siempre con una temperatura templada o cálida, ya que no resisten el frío extremo o las heladas. El riego debe ser regular, más frecuente en verano, pero sin que sea excesivo, ya que no tolera el encharcamiento.

Por último en esta selección de las muchas plantas de exterior perfectas para el balcón está la begonia. En este caso, son plantas perfectas para poner en balcones que estén en sombra o semisombra, ya que prefieren ubicaciones de este tipo. Eso sí, hay que tener en cuenta que no tolera bien el frío y debe resguardarse de los vientos y las heladas.