El PSOE exige a la Junta que ejecute planes de empleo y cumpla con los programas prometidos en la provincia

El objetivo, según ha apuntado el diputado socialista Luis Carmona, es poner a disposición de los ayuntamientos "los planes de empleo ordinarios +30, +45, +55, para minimizar el impacto de la crisis sobre la sociedad". Asimismo, el PSOE ha exigido a la Administración regional que presente un plan de empleo extraordinario con fondos adicionales para la ayuda a la contratación, el apoyo de la creación de empresas, el crecimiento empresarial y la puesta en marcha de incentivos para nuevos autónomos "que permita la creación de empleo inmediata".

Dentro de esta propuesta, el Grupo Socialista en Diputación contempla la petición a la Junta y al consejero de Economía, Juan Bravo, de que "articule los mecanismos necesarios para impulsar los planes prometidos en la provincia de Jaén".

Estas peticiones se han redactado "después reuniones con las entidades locales y agentes sociales de la provincia de Jaén". En este contexto, Luis Carmona ha lamentado que la Junta de Andalucía haya planificado "cero euros en los planes de empleo en los presupuestos de 2021" y ha señalado "que en 2018 en esos planes se consiguieron 30.000 contrataciones en Andalucía".

"Los alcaldes y alcaldesas están hartos de asumir competencias que no son suyas, sobrecostes que no son suyos; no tienen recursos extraordinarios de la Junta de Andalucía", ha dicho Carmona.

El diputado socialista ha matizado que Juanma Moreno "ha incumplido continuamente" los planes que ha prometido a la provincia de Jaén, con el único objetivo del "autobombo". "Se comprometió al plan Jaén avanza, al plan Jaén mejor comunicada y hace unas semanas en Úbeda anunció un plan que ya no le dio ni nombre. Para todos ellos, se han destinado cero euros", ha dicho, al tiempo que ha señalado que también ha ocurrido también con el denominado plan de reacción inmediata de Linares.

Por otro lado, ha salido adelante la segunda moción del Grupo Socialista, esta vez de forma unánime. En este caso, se ha pedido a la Junta de Andalucía que retome los contactos con el Ayuntamiento de Martos para dotar a la ciudad de suelo industrial a precio de coste de producción.

"Son muchas empresas las que lo están demandando y es necesario que se impulse este recurso", ha indicado Carmona y ha añadido que "Martos es uno de los municipios jiennenses que partiendo de una economía básicamente ligada a la agricultura y el olivar, ha ido diversificando su economía en torno a la actividad industrial, siendo hoy un municipio con un sólido empuje y contribuyendo a la dinamización de la economía de toda la Comarca".

Ha apuntado que cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía contribuyó a la implantación del Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) y al desarrollo de un parque industrial, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Asimismo, en 2018, AVRA, el Ayuntamiento de Martos y un grupo de empresarios llegaron a un principio de acuerdo para el desarrollo de un suelo industrial que permitiera continuar satisfaciendo la demanda de numerosas iniciativas empresariales.

Continuando con la hoja de ruta establecida en dichos compromisos, el Ayuntamiento de Martos acordó el 31 de octubre de 2018 la aprobación definitiva de la modificación número 2 del PGOU, "un paso imprescindible para avanzar en el desarrollo de este proyecto". Sin embargo, "desde el 2019 el Consistorio marteño no ha recibido ninguna notificación por parte de la Junta de Andalucía o AVRA y el proceso permanece bloqueado".

Así las cosas, el PSOE ha pedido que se reactive el acuerdo para "que continúen creciendo las oportunidades empresariales y laborales en la ciudad de Martos, diversificando su economía en torno a la actividad industrial".

Además, se ha aprobado por unanimidad la moción por la defensa de los motociclistas y la progresiva sustitución de los guarda raíles de la red provincial de carreteras propuesta por Ciudadanos. El diputado socialista José Castro ha calificado de "prioritaria" la propuesta y ha explicado que "las carreteras de la Diputación de Jaén están a la cola de los siniestros en la provincia". "Encargaremos ese estudio, que no es tan complejo, pero nos llevará su tiempo hacerlo", ha dicho Castro.

No ha prosperado la propuesta de Ciudadanos encaminada a la realización de un plan nacional de fomento de la natalidad y la conciliación de la vida familiar social y laboral en el ámbito rural. La diputada del Grupo Socialista, Pilar Parra, se ha sorprendido porque en el documento del grupo Ciudadanos no se ha nombrado a la Junta de Andalucía.

Tampoco ha salido adelante la moción del Partido Popular respecto a la adhesión a en la Red Local de Acción en Salud, con los votos en contra del Grupo Socialista. Francisca Medina, diputada socialista, ha matizado que "la Diputación ha dado sobradamente muestras en su compromiso con la salud pública. Hemos colaborado y estamos colaborando desde que nació el proyecto en el año 2010 con la Red Local de Acción en Salud".

El PP ha presentado otra moción que también ha sido rechazada y que versaba sobre la modernización de la zona regable de la comunidad de regantes del Pantano del Rumblar dentro de los fondos europeos de recuperación NextGeneration.

Pedro Bruno ha apuntado que "la competencia en regadíos es de la Junta de Andalucía" y por tanto, lo que tiene que hacer el PP es "dejar ya de pedir a otra administración lo que no quieren hacer" no utilizar los fondos NextGeneration "para confrontar con el Gobierno central".